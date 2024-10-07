Забудьте о разряженном телефоне. 10 советов, которые помогут продлить работу батареи вашего iPhone

Быстро разряжающийся iPhone может стать настоящей проблемой, особенно в моменты, когда телефон нужен больше всего. Чтобы избежать этой неприятности, важно не только следить за зарядом, но и оптимизировать использование батареи.

Про советы, которые помогут вам забыть о проблеме разряженного телефона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание ZDNET , посвященное вопросам бизнеса и технологий.

Отключите постоянно включенный дисплей

Один из самых больших энергопотребителей на серии iPhone Pro - это режим постоянного отображения. Apple наконец добавила эту функцию после многих лет отказа.

Хотя компания утверждает, что он будет потреблять только около 1 процентов в час, это все равно почти четверть вашей батареи, которая будет расходоваться каждый день, пока вы не пользуетесь телефоном.

Перейдите в "Настройки", затем “Дисплей и яркость” и “Постоянное отображение” на вашем iPhone и переключите переключатель в положение "Выкл".

Отключите тактильную обратную связь при наборе текста

Это одна из тех функций, которые Android-телефоны имеют уже несколько лет и только недавно появились на iPhone. Однако постоянный гул каждый раз, когда вы нажимаете клавишу, действительно приводит к чрезмерному расходу батареи.

Перейдите в "Настройки", затем “Звуки и тактильные ощущения”, далее “Обратная связь клавиатуры” на вашем iPhone и переключите переключатель, помеченный "Тактильные ощущения", в положение "Выкл". Вы также можете отключить звук клавиатуры, что может немного сэкономить заряд батареи, если вы живете с включенным звонком на iPhone.

Отключите обнаружение "Привет, Siri"

Если вы не используете Siri регулярно, скорее всего, вам не нужно, чтобы ваш iPhone постоянно слушал команду "Привет, Siri". В конце концов, вы можете просто долго нажимать боковую кнопку на любом современном iPhone, чтобы активировать помощника, освободив тем самым заряд батареи, посвященный обнаружению голосовых команд.

Перейдите в "Настройки", “Siri и поиск” на вашем iPhone и нажмите "Реакция на Hey Siri". Оттуда выберите "Выкл", и вы не сможете использовать ни одно из горячих слов для активации Siri.

Сократите количество получаемых вами уведомлений

Когда вы получаете уведомление на iPhone, одновременно происходит миллион вещей. Ваш дисплей загорается, издает звук, вибрирует (если вы это включили), показывает анимацию - это много.

И если у вас установлено много приложений на телефоне, скорее всего, вы получаете много уведомлений каждый день, что может привести к чрезмерному расходу батареи, которого вы даже не замечали.

Лучше всего отключить некоторые из ненужных действий не только для экономии заряда батареи, но и чтобы избавить себя от необходимости проверять свой телефон каждые несколько минут.

Перейдите в приложение "Настройки" и прокрутите вниз, чтобы найти приложение, для которого вы хотите отключить уведомления. Нажмите на него, затем нажмите "Уведомления".

В верхней части пользовательского интерфейса есть основной переключатель, который позволит вам полностью отключить уведомления, а также есть несколько опций ниже, чтобы настроить то, как эти уведомления доставляются, будь то тихо в фоновом режиме или просто в виде баннеров, пока вы используете свой телефон.

Для максимального заряда батареи просто полностью отключите все уведомления, которые вам не нужны.

Отключите ближайший обмен AirDrop

В iOS 17 есть удобная функция, которая позволяет держать два iPhone, Apple Watch или по одному из них рядом друг с другом, чтобы мгновенно обмениваться контактной информацией, файлами и многим другим. Это круто использовать время от времени, но если держать эту функцию включенной, она может разрядить аккумулятор, так как он постоянно ищет другие устройства Apple для взаимодействия.

Откройте "Настройки”, затем “Основные”, “AirDrop” и отключите "Объединение устройств". Это не отключит AirDrop полностью, а только функцию обмена данными поблизости.

Не используйте Live Activities

Представленная в серии iPhone 14 Pro и Dynamic Island, Live Activities может отображать информацию в реальном времени из различных приложений, поэтому вам не нужно держать приложение на весь экран.

Эта функция отлично подходит для отслеживания спортивных результатов, времени прибытия Uber, прогресса загрузки в Instagram и многого другого. Однако, как вы можете себе представить, Live Activities может быстро разрядить аккумулятор с течением времени. Если вы хотите максимально использовать время работы аккумулятора, лучше отключить эту функцию.

Перейдите в "Настройки" и найдите приложения, которые работают с Live Activities. Нажмите на них, затем отключите "Live Activities" из списка опций. Вы также можете перейти в "Настройки", “Face ID и пароль” и отключить “Live Activities”, чтобы они не отображались на экране блокировки.

Проверьте виджеты на экране блокировки

Говоря о блокировке экрана, Apple недавно позволила пользователям добавлять виджеты на экран блокировки в iOS, чтобы добавить некоторую настройку и информацию для быстрого просмотра.

Однако такие приложения разряжают батарею с течением времени просто потому, что они постоянно обновляют свою информацию на экране.

Нажмите и удерживайте экран блокировки, чтобы войти в режим настройки. Затем нажмите "Настроить" и выберите сам экран блокировки. Оттуда вы можете удалить любые виджеты, которые, по вашему мнению, разряжают вашу батарею в фоновом режиме.

От всего, что связано с постоянным получением данных, обычно лучше избавиться, в то время как другие, такие как календарь или ваши фитнес-кольца, могут со временем разряжать только часть вашей батареи.

Уменьшите частоту обновления

Если у вас есть новый iPhone Pro, вы, вероятно, заметили, насколько шелковисто гладким кажется дисплей. Это потому, что Apple включает частоту обновления 120 Гц на телефонах Pro, что делает все, от анимации до прокрутки, более отзывчивым.

Однако это потребляет больше энергии, чем обычная частота обновления 60 Гц, поэтому, если вы хотите дополнительную выносливость в течение дня, лучше уменьшить частоту обновления.

Перейдите в "Настройки", “Универсальный доступ", “Движение” и включите "Ограничить частоту кадров". Это снизит частоту отображения до 60 Гц.

Отключите фоновое обновление приложений

Большинство приложений для своей работы извлекают данные из интернета, и им приходится обновляться в фоновом режиме, чтобы быть готовыми показать вам эту информацию, когда вы нажимаете на них.

Если приложение выходит из строя, это может иметь ужасные последствия для срока службы батареи вашего iPhone - он может разряжаться, просто стоя на вашем столе, и вы об этом не будете знать.

Если вы подозреваете, что одно или несколько ваших приложений разряжают вашу батарею в фоновом режиме, вам следует обязательно отключить функцию “Фоновое обновление приложений”.

Перейдите в “Настройки", затем “Основные” и “Фоновое обновление приложений” на вашем iPhone. Оттуда вы можете нажать “Фоновое обновление приложений” и полностью отключить его или остаться на главном экране и отключать его для каждого приложения, что более полезно, если вы знаете конкретное приложение, которое разряжает вашу батарею.

Используйте оптимизированную зарядку

Один из самых простых способов сохранить срок службы аккумулятора вашего iPhone с течением времени - использовать функцию Optimized Charging. Это встроенная в каждый iPhone функция, которая динамически регулирует скорость зарядки в зависимости от того, где вы находитесь и ожидает ли он, что ваш iPhone будет подключен к сети в течение длительного времени.

Например, когда вы ложитесь спать и подключаете свой телефон, он заряжается до 80 процентов, а затем замедляется, а затем постепенно подает питание на ваш телефон, чтобы он был на 100 процентов заряжен, когда вы просыпаетесь. Это гораздо более безопасная альтернатива, чем заставлять аккумулятор заряжаться на полной скорости все время.

Перейдите в “Настройки”, “Аккумулятор”, “Состояние аккумулятора и зарядка” и убедитесь, что эта функция включена (она включена по умолчанию на каждом iPhone).