Как прошел 5 выпуск "Холостяка-13". Экстремальные свидания, новые поцелуи и слезы из-за ревности

Эпизод начался с прибытия участниц в живописную Сходницу, что во Львовской области.

Там их встретил Александр, который сообщил, что в течение недели он будет жить рядом с ними.

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Пока девушки расселялись, ветеран предложил Виктории Клочко остаться для разговора. В предыдущем выпуске она призналась, что не готова пока становиться мамой.

В откровенном диалоге с Тереном девушка рассказала, что пережила потерю ребенка в прошлых отношениях. Она поделилась болезненными воспоминаниями, а Александр поддерживал ее, держа за руку.

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"Я это очень больно пережила и парень меня даже не поддержал, когда я позвонила ему, он даже не забрал из больницы меня. Я осталась наедине с эмоциями этими... Из-за меня погибла целая жизнь. Если бы я пошла на обследование, возможно, было бы все иначе", - сказала тату-мастер.

После этого Виктория призналась, что не готова к материнству и не может давать гарантий в этом вопросе.

Александр успокоил ее, отметив, что он не требует быстрого решения этой темы, ведь их отношения пока находятся на начальном этапе. Пара обнялась, и Терен пригласил девушку на отдельное свидание.

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Неделя инициативы

Тем временем девушки собрались, чтобы обсудить, куда Александр пригласил Вику. Позже появился Григорий Решетник с объявлением: на этой неделе девушки должны проявлять инициативу, ведь Саша всегда будет рядом.

Ведущий принес шесть конвертов: четыре с именами девушек для приглашений на свидание и два от самого Александра - на индивидуальное и групповое свидание. После обсуждений и голосования решили, что Алина пойдет на индивидуальное свидание от холостяка.

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Свидание с Викторией

Терен вместе с Викой отправились к живописному озеру Сирка. Там он предложил покататься на вейксерфинге - спортивном виде развлечений, где доска движется по волнам от катера.

Прежде чем начать, тренер провел краткий инструктаж. Виктория была первой, кто решился попробовать, и ей удалось успешно удержаться на доске с первого раза.

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"Хотелось очень его обнять и разделить эти впечатления", - поделилась Виктория.

Терен также присоединился, хотя ему понадобилось больше времени, чтобы освоить этот спорт. После нескольких попыток он тоже добился успеха.

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Счастливый момент завершился их первым поцелуем.

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Во время разговора Вика призналась, что принимает антидепрессанты, и спросила, как Александр относится к этому.

"Это нормальный больничный процесс. Я только поддержу ее в этом", - сказал Терен.

Свидание завершилось теплыми объятиями и еще одним поцелуем.

Встреча с Ксенией

После возвращения с предыдущей встречи Терен сразу отправился на свидание с Ксюшей, которая пригласила его в общий дом девушек.

Ксения подготовила игру-дегустацию. Александр должен был с завязанными глазами угадывать вкусы мороженого.

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Во время игры девушка решила проявить смелость и поцеловала Терена. Однако, как признался Александр, в тот момент он почувствовал лишь смущение, и взаимности не проявил.

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Интимные моменты в бассейне с Настей-фудблогершей

Следующей пригласила главного героя Настя Анисимова. Их встреча состоялась в бассейне, где мужчина снял протезы, и они вместе плавали.

"Мы в бассейне почти без одежды и чувствовали себя очень раскованно", - поделилась девушка.

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Неожиданно туда пришли другие участницы - Инна, Вика и Вероника. Их поступок возмутил Настю.

"Это очень интимно, он снял протезы перед ней", - в слезах прокомментировала увиденное Инна.

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После того, как девушки ушли, Настя и Александр смогли продолжить вечер вместе. Их встреча завершилась первым поцелуем, инициатором которого стали они оба.

Позже разговор коснулся темы языка. Александр отметил, что использование русского языка является для него неприемлемым. Он отметил, что видел в соцсетях Насти сообщения на русском языке.

Девушка объяснила, что эти публикации были сделаны до начала полномасштабной войны. Она подчеркнула, что после трагических событий в Харькове окончательно отказалась от использования языка оккупантов.

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Свидание с Алиной

Алина встретилась с Сашей, чтобы провести время вместе, катаясь на квадроциклах. Девушка призналась, что очень любит скорость.

После насыщенных эмоций они остановились на живописной поляне, где начали обниматься.

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Во время разговора Терен спросил у Алины, почему, по ее мнению, другие девушки считают, что она действует по определенному сценарию.

"Если я не буду планировать, все пойдет наперекосяк... Сейчас у меня нет четкого плана, но перед участием в "Холостяке" я много работала", - поделилась Алина.

Разговор завершился первым поцелуем пары.

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Впоследствии они обсудили, как видят свои отношения после завершения проекта. В диалоге затронули также тему бюджета в отношениях, пытаясь понять, как они представляют совместное будущее.

Групповое свидание с Юстиной и Инной

Девушки встретились с "холостяком" возле Львовского оперного театра. Александр предложил им посетить заведения переселенцев из других регионов.

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Сначала они пошли в украинско-татарское заведение семьи из Крыма. Владелица поделилась интересной кофейной традицией: если девушка подает кофе своему ухажеру, намеренно пересолив его или испортив другим способом, это символизирует отказ на предложение руки и сердца.

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Инна решила воспользоваться этой традицией и подсыпала соль в кофе, который приготовила для Александра. Таким образом она хотела привлечь его внимание и побудить к разговору. Ее замысел сработал - Терен пригласил ее на личное общение. Они вместе отправились в кафе, которое основала семья переселенцев из Харькова.

В этом кафе баристой для Инны стал сам Саша, а в качестве оплаты за кофе он в шутку предложил поцелуи. Впоследствии пара таки обменялась нежностью.

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Во время разговора бизнесвумен припомнила ему свидания со своими конкурентками, отметив, что ей очень неприятно понимать, насколько быстро писатель сближается с девушками.

"Я с характером если ему это не нравится лучше знает об этом на берегу", - поделилась Белень.

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В конце концов, между Инной и Александром состоялся страстный поцелуй, который увидела Юстина, сидя в автобусе неподалеку. Это очень расстроило девушку, и она расплакалась:

"Я никогда не видела, как он так смеялся. Никогда. Как они ворковали, говорили. Мне больно, как человеку", - призналась девушка.

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После этого Александр пригласил ее на личное общение. Они вместе пошли в цветочный магазин, основанный женщиной из Мариуполя.

Однако Юстина все время думала о поцелуе Александра с Инной, и это не давало ей покоя. Она не могла сдержать слез. Александр спросил, почему она плачет, но девушка решила не называть причину сразу, а сделать это позже.

"Мне не хотелось делать тебе делать больно... Ты мне нравишься и мне хочется продолжить с тобой общаться", - отреагировал Терен.

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Свидание с Вероникой

Вероника предложила на свидании нарисовать портреты друг друга.

Однако встреча пошла не по плану. Александр хотел начать диалог с Вероникой, но девушка предпочла молчаливый процесс и попросила его не отвлекать ее.

"В глазах вероники это выглядело так будто мы делаем что-то вместе", - прокомментировал Саша.

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На короткое время результаты картин немного разрядили атмосферу, но вскоре между ними возникло недоразумение при обсуждении характера Вероники.

Александр отметил, что девушка часто высказывает претензии и недовольство.

"После свидания у меня были смешанные чувства. Некоторые вещи нам все-таки не удалось проговорить", - поделился своими мыслями ветеран.

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В конце концов, Александр сделал вывод, что из-за творческого процесса ему не удалось лучше узнать Веронику.

Свидание с Анастасией

Рыжеволосая красотка решила пригласить Александра на расслабляющий массаж. Во время процедуры она рассказала больше о своей биографии, а затем между ними вспыхнул страстный поцелуй.

Вторая часть свидания проходила в джакузи, где таролог призналась, что ее обеспечивают родители, и дала понять, что не планирует посвящать себя работе.

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Это насторожило Терена, и он не совсем понял ее позицию.

"Я не до конца понимаю готова ли Анастасия строить семейные отношения с мужчиной", - сказал Саша.

Церемония роз

Первой, с кем попрощался "холостяк", стала Вероника. Последнее свидание показало главному герою, что они не подходят друг другу.

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Второй домой отправил Александр Ксению, к которой у него так и не проснулись чувства.

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Итак, в следующем эпизоде мы увидим: