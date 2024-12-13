Как мамам детей с инвалидностью найти работу: стартует бесплатный онлайн-курс

Украинки, которые воспитывают детей с инвалидностью, имеют шанс найти работу и реализовать себя профессионально с помощью бесплатного онлайн-курса, который поможет мамам достичь финансовой независимости.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о курсе по поиску работы для мам детей с инвалидностью.
Бесплатный курс для помощи украинским мамам детей с инвалидностью в поиске работы запускают уже второй раз. Следует отметить, что благодаря первому проекту, более 50 женщин получили карьерные консультации, освоили новые профессии, и нашли работу.
На курс "Mom, Work! 2" смогут попасть 50 участниц. Главным тренером курса станет опытная карьерная консультантка Алена Федько, которая имеет многолетний опыт работы в профориентации.
Курс будет включать 4 ключевые лекции:
Курс "Mom, Work! 2" доступен для женщин со всей Украины, которые воспитывают детей или лиц с инвалидностью. Он стартует 16 декабря. Участницы смогут:
Самые активные участницы будут иметь возможность получить индивидуальные консультации, а также пройти онлайн-собеседования с потенциальными работодателями.
Зарегистрироваться на курс "Mom Work! 2" можно, заполнив Google-форму по ссылке.
Добавим, что проект реализуют ОО "Епіпросвіта" (председатель которого - Ния Никель - сама является мамой ребенка с инвалидностью) вместе с международным благотворительным фондом Nova Ukraine, который оказывает гуманитарную помощь Украине и работает над повышением осведомленности о нашей стране в США и других странах.
ОО "Епіпросвіта" продолжает помогать украинским мамам
Ранее мы рассказывали о топ-5 услуг для людей с инвалидностью в Украине.
Читайте также, какие вакансии больше всего популярны среди украинцев.