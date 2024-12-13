Як мамам дітей з інвалідністю знайти роботу: стартує безкоштовний онлайн-курс

Українки, які виховують дітей з інвалідністю, мають шанс знайти роботу та реалізувати себе професійно за допомогою безкоштовного онлайн-курсу, який допоможе мамам досягти фінансової незалежності.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про курс з пошуку роботи для мам дітей з інвалідністю.
Безкоштовний курс для допомоги українським мамам дітей з інвалідністю у пошуку роботи запускають вже вдруге. Слід зазначити, що завдяки першому проєкту, понад 50 жінок отримали кар’єрні консультації, опанували нові професії, та знайшли роботу.
На курс "Mom, Work! 2" матимуть змогу потрапити 50 учасниць. Головною тренеркою курсу стане досвідчена кар’єрна консультантка Альона Федько, яка має багаторічний досвід роботи у профорієнтації.
Курс включатиме 4 ключові лекції:
Курс "Mom, Work! 2" доступний для жінок з усієї України, які виховують дітей або осіб з інвалідністю. Він стартує 16 грудня. Учасниці зможуть:
Найактивніші учасниці матимуть можливість отримати індивідуальні консультації, а також пройти онлайн-співбесіди з потенційними роботодавцями.
Зареєструватися на курс "Mom Work! 2" можна, заповнивши Google-форму за посиланням.
Додамо, що проєкт реалізовують ГО "Епіпросвіта" (голова якого - Нія Нікель - сама є мамою дитини з інвалідністю) разом із міжнародним благодійним фондом Nova Ukraine, який надає гуманітарну допомогу Україні та працює над підвищенням обізнаності про нашу країну в США та інших країнах.
ГО "Епіпросвіта" продовжує допомагати українським мамам
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