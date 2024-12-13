Як мамам дітей з інвалідністю знайти роботу: стартує безкоштовний онлайн-курс

Що відомо про проєкт “Mom, Work!"

Безкоштовний курс для допомоги українським мамам дітей з інвалідністю у пошуку роботи запускають вже вдруге. Слід зазначити, що завдяки першому проєкту, понад 50 жінок отримали кар’єрні консультації, опанували нові професії, та знайшли роботу.

На курс "Mom, Work! 2" матимуть змогу потрапити 50 учасниць. Головною тренеркою курсу стане досвідчена кар’єрна консультантка Альона Федько, яка має багаторічний досвід роботи у профорієнтації.

Курс включатиме 4 ключові лекції:

Робота із кар'єрними страхами та обмеженнями

Пошук сильних сторін та визначення кар'єрного вектора

Підготовка резюме та стратегії пошуку роботи

Підготовка до співбесіди

Що пропонує курс і як записатися

Курс "Mom, Work! 2" доступний для жінок з усієї України, які виховують дітей або осіб з інвалідністю. Він стартує 16 грудня. Учасниці зможуть:

опановувати сучасні кар’єрні тренди

підвищити свою конкурентоспроможність, створивши унікальне резюме

оволодіти сучасними методами і навичками проходження співбесід

позбавлятися страхів і відчувати впевненість під час співбесід

отримати шаблон сучасного резюме

отримати сертифікат про завершення курсу

взяти участь в онлайн-випускному, де поділяться досвідом та враженнями.

Найактивніші учасниці матимуть можливість отримати індивідуальні консультації, а також пройти онлайн-співбесіди з потенційними роботодавцями.

Зареєструватися на курс "Mom Work! 2" можна, заповнивши Google-форму за посиланням.

Додамо, що проєкт реалізовують ГО "Епіпросвіта" (голова якого - Нія Нікель - сама є мамою дитини з інвалідністю) разом із міжнародним благодійним фондом Nova Ukraine, який надає гуманітарну допомогу Україні та працює над підвищенням обізнаності про нашу країну в США та інших країнах.

ГО "Епіпросвіта" продовжує допомагати українським мамам