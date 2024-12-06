Работа, образование, адаптация. Топ-5 услуг для людей с инвалидностью в Украине
С начала 2024 года услугами Государственной службы занятости (ГСЗ) Украины воспользовались 33 тысячи людей с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ на правительственном портале.
Содержание
- Основные задачи службы занятости
- Помощь по трудоустройству
- Профессиональное обучение
- Оформление статуса безработного и соцзащита
- Гранты на создание или развитие бизнеса
- Компенсации для работодателей
Основные задачи службы занятости
В Государственной службе занятости рассказали, что программы и услуги, предоставляемые людям с инвалидностью, направлены:
- на повышение конкурентоспособности на рынке труда
- на инклюзию (процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, в том числе людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения)
- на социальную поддержку
- на адаптацию в рабочей среде
Отмечается также, что в центрах занятости клиенты имеют свободный доступ ко всем необходимым источникам информации. Для удобства посетителей созданы информационные уголки с актуальной адресной информацией:
- о возможностях трудоустройства
- об обучении
- о социальной защите
- о реабилитации
Уточняется, что доступные информационные материалы адаптированы для людей с нарушениями зрения (в частности, напечатаны шрифтом Брайля).
К основным актуальным услугам службы занятости можно отнести: помощь по трудоустройству, профессиональное обучение, оформление статуса безработного (и социальная защита), гранты на создание (или развитие) собственного бизнеса, а также компенсационные программы для работодателей.
Помощь по трудоустройству
Искать работу украинцы могут несколькими способами:
- самостоятельно - на Едином портале вакансий
- самостоятельно - через мобильное приложение Государственной службы занятости
- с индивидуальным сопровождением специалистами ГСЗ, которые подберут предложения с учетом всех особенностей (например, с организацией профессиональной подготовки на будущем рабочем месте)
Профессиональное обучение
Благодаря разным услугам и программам, люди с инвалидностью могут:
- или повысить квалификацию
- или получить новую профессию
В службе занятости уточнили, что с начала 2024 года профобучение проходило 2,3 тысячи человек с инвалидностью.
Для официально зарегистрированных безработных такое обучение:
- бесплатное
- осуществляется в центрах профессионально-технического образования ГСЗ (по 97 рабочим профессиям и около 400 образовательным программам)
По завершении успешного обучения гражданам выдается документ государственного образца.
Если же человек с инвалидностью в ГСЗ не зарегистрирован, но имеет профессионально-техническое или высшее образование, он может безвозмездно повысить свой профессиональный уровень, получив ваучер на обучение (программа позволяет выбрать одну из 155 профессий и специальностей).
Так, с начала 2024 года ваучер получили 1,3 тысячи людей с инвалидностью.
Заявку на ваучер можно подать:
- онлайн - на сайте службы занятости
- онлайн - через мобильное приложение ДСЗ
- офлайн - в ближайшем центре занятости
Оформление статуса безработного и соцзащита
Получить статус безработного в Украине можно разными способами:
- лично посетить центр занятости
- подать заявление через персональный кабинет на сайте ГСЗ
- подать заявление через мобильное приложение ГСЗ
- подать заявление через мобильное приложение "Дія"
Следует отметить, что размер пособия назначают индивидуально.
Продолжительность выплат во время военного положения:
- не может превышать 90 календарных дней
- для лиц предпенсионного возраста - 360 дней
Гранты на создание или развитие бизнеса
В Украине действуют несколько правительственных инициатив, которые администрирует Государственная служба занятости:
- программа "Грант на собственное дело"
- программа "Грант для ветеранов и членов их семей"
В ГСЗ объяснили, что заявители могут получить от 50 тысяч до 1 миллиона гривен на создание или развитие бизнеса.
Для этого необходимо:
- составить соответствующий бизнес-план
- или подать его - вместе с заявкой - на портале "Дія"
Компенсации для работодателей
Финансовую поддержку служба занятости оказывает, в частности, тем работодателям, которые арендуют или обустраивают рабочие места для людей с инвалидностью:
- 1 группы - до 106,5 тысяч гривен
- 2 группы - до 71 тысячи гривен
Чтобы воспользоваться программой, работодателю нужно подать заявление на компенсацию в течение 90 дней со дня трудоустройства человека с инвалидностью:
- онлайн - на портале ДСЗ
- офлайн - обратившись в региональный центр занятости
Существует также компенсация за трудоустройство людей с инвалидностью, которые имеют статус зарегистрированного безработного:
- возмещается 50% фактических затрат на оплату труда
- но не больше размера минимальной заработной платы
В ГСЗ уточнили, что общая продолжительность компенсации в течение года составляет 6 месяцев. Заявление можно подать:
- лично
- через электронный кабинет работодателя на сайте ГСЗ
Еще одна программа - компенсация за трудоустройство людей с инвалидностью, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) - в размере минимальной заработной платы.
Продолжительность такой компенсации - 6 месяцев (на период действия военного положения). Оформить ее можно:
- онлайн на портале "Дія"
- офлайн - обратившись в региональный центр занятости
Напомним, ранее мы рассказывали, что с начала 2024 года работодатели получили более 100 миллионов гривен компенсаций - за создание рабочих мест для трудоустроенных лиц с инвалидностью.
Читайте также, как подать заявление на назначение пенсии по инвалидности в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.