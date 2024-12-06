Работа, образование, адаптация. Топ-5 услуг для людей с инвалидностью в Украине

С начала 2024 года услугами Государственной службы занятости (ГСЗ) Украины воспользовались 33 тысячи людей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ на правительственном портале.

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Основные задачи службы занятости

В Государственной службе занятости рассказали, что программы и услуги, предоставляемые людям с инвалидностью, направлены:

на повышение конкурентоспособности на рынке труда

на инклюзию (процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, в том числе людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения)

на социальную поддержку

на адаптацию в рабочей среде

Отмечается также, что в центрах занятости клиенты имеют свободный доступ ко всем необходимым источникам информации. Для удобства посетителей созданы информационные уголки с актуальной адресной информацией:

о возможностях трудоустройства

об обучении

о социальной защите

о реабилитации

Уточняется, что доступные информационные материалы адаптированы для людей с нарушениями зрения (в частности, напечатаны шрифтом Брайля).

К основным актуальным услугам службы занятости можно отнести: помощь по трудоустройству, профессиональное обучение, оформление статуса безработного (и социальная защита), гранты на создание (или развитие) собственного бизнеса, а также компенсационные программы для работодателей.

Помощь по трудоустройству

Искать работу украинцы могут несколькими способами:

самостоятельно - на Едином портале вакансий

самостоятельно - через мобильное приложение Государственной службы занятости

с индивидуальным сопровождением специалистами ГСЗ, которые подберут предложения с учетом всех особенностей (например, с организацией профессиональной подготовки на будущем рабочем месте)

Профессиональное обучение

Благодаря разным услугам и программам, люди с инвалидностью могут:

или повысить квалификацию

или получить новую профессию

В службе занятости уточнили, что с начала 2024 года профобучение проходило 2,3 тысячи человек с инвалидностью.

Для официально зарегистрированных безработных такое обучение:

бесплатное

осуществляется в центрах профессионально-технического образования ГСЗ (по 97 рабочим профессиям и около 400 образовательным программам)

По завершении успешного обучения гражданам выдается документ государственного образца.

Если же человек с инвалидностью в ГСЗ не зарегистрирован, но имеет профессионально-техническое или высшее образование, он может безвозмездно повысить свой профессиональный уровень, получив ваучер на обучение (программа позволяет выбрать одну из 155 профессий и специальностей).

Так, с начала 2024 года ваучер получили 1,3 тысячи людей с инвалидностью.

Заявку на ваучер можно подать:

онлайн - на сайте службы занятости

онлайн - через мобильное приложение ДСЗ

офлайн - в ближайшем центре занятости

Оформление статуса безработного и соцзащита

Получить статус безработного в Украине можно разными способами:

лично посетить центр занятости

подать заявление через персональный кабинет на сайте ГСЗ

подать заявление через мобильное приложение ГСЗ

подать заявление через мобильное приложение "Дія"

Следует отметить, что размер пособия назначают индивидуально.

Продолжительность выплат во время военного положения:

не может превышать 90 календарных дней

для лиц предпенсионного возраста - 360 дней

Гранты на создание или развитие бизнеса

В Украине действуют несколько правительственных инициатив, которые администрирует Государственная служба занятости:

В ГСЗ объяснили, что заявители могут получить от 50 тысяч до 1 миллиона гривен на создание или развитие бизнеса.

Для этого необходимо:

составить соответствующий бизнес-план

или подать его - вместе с заявкой - на портале "Дія"

Компенсации для работодателей

Финансовую поддержку служба занятости оказывает, в частности, тем работодателям, которые арендуют или обустраивают рабочие места для людей с инвалидностью:

1 группы - до 106,5 тысяч гривен

2 группы - до 71 тысячи гривен

Чтобы воспользоваться программой, работодателю нужно подать заявление на компенсацию в течение 90 дней со дня трудоустройства человека с инвалидностью:

онлайн - на портале ДСЗ

офлайн - обратившись в региональный центр занятости

Существует также компенсация за трудоустройство людей с инвалидностью, которые имеют статус зарегистрированного безработного:

возмещается 50% фактических затрат на оплату труда

но не больше размера минимальной заработной платы

В ГСЗ уточнили, что общая продолжительность компенсации в течение года составляет 6 месяцев. Заявление можно подать:

лично

через электронный кабинет работодателя на сайте ГСЗ

Еще одна программа - компенсация за трудоустройство людей с инвалидностью, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) - в размере минимальной заработной платы.

Продолжительность такой компенсации - 6 месяцев (на период действия военного положения). Оформить ее можно: