Работа онлайн или в офисе: какие вакансии более популярны среди украинцев
В последние годы украинцы предпочитают работу онлайн. Вакансии с возможностью дистанционной занятости набирают больше всего отзывов у соискателей. При этом те, кто уже работает из дома, согласились бы вернуться в офис, если работодатель предложит гибридный график.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает, какие вакансии пользуются наибольшим спросом среди украинцев.
Содержание:
- Cоискатели конкурируют за работу онлайн
- В каких отраслях предлагают дистанционные вакансии
- При каких условиях украинцы готовы вернуться в офис
Соискатели конкурируют за работу онлайн
Удаленный формат позволяет совмещать работу с учебой и личными делами, экономит время и деньги на транспорт, позволяет работать в комфортных условиях и с более гибким графиком.
Именно эти факторы всегда привлекали соискателей онлайн-вакансий. За последние 4 года отдаленная работа стала еще более востребована среди украинцев.
Как рассказали РБК-Украина в Государственной службе занятости, популярность дистанционки выросла во время пандемии COVID-19 и военного положения из-за полномасштабного вторжения РФ.
Противоэпидемические ограничения, а впоследствии миграция и угрозы безопасности побуждали украинцев переходить в онлайн, и работодатели создавали условия для организации такой работы.
Фото: удаленная работа пользуется высоким спросом (GettyImages)
На сегодня онлайн-вакансии остаются чрезвычайно востребованными среди соискателей.
По данным отчета Work.ua, самая высокая конкуренция – на удаленные должности. Аналитики портала советуют работодателям, которые имеют сложности с закрытием вакансии, и если эта работа может выполняться дистанционно, задуматься над форматом сотрудничества онлайн.
В каких отраслях предлагают дистанционные вакансии
В ответ на запрос издания в ГСЗ рассказали, что на 9 декабря 2024 на Едином портале вакансий было размещено 5,5 тыс. предложений дистанционной работы.
Больше всего таких вакансий в сферах:
- ИТ – 1200
- маркетинга и рекламы – 1000
- образования и науки – 459
- дизайна – 252
Работа дистанционного характера также предлагается в СМИ, сферах юриспруденции и услуг. С начала года Службой занятости было укомплектовано 675 онлайн-вакансий.
На кадровом портале Work.ua также больше всего вакансий размещено в отраслях "IT, компьютеры, интернет", "Маркетинг, реклама, PR". Почти 1,3 тыс. вакансий на 12 декабря предлагалось в сфере "Продажи, закупка".
Скриншот Work.ua
Средняя зарплата для дистанционной работы в декабре 2024 составляет 28 тыс. грн.
- маркетологу онлайн в среднем предлагают 35 тыс. грн
- менеджеру по продажам – 30 тыс. грн
- дизайнеру – 29,5 тыс. грн
- SMM-менеджеру – 25 тыс. грн
- оператору сall-центра – 19,5 тыс. грн
Самые высокие зарплаты на дистанционке имеют айтишники и работники руководящего звена.
При каких условиях украинцы готовы вернуться в офис
Для тех украинцев, чья работа позволяет дистанционный режим, главным условием возвращения в офис стала бы возможность совмещать офлайн с онлайн-форматом занятости.
Гибридный график называют даже более убедительным аргументом, чем повышение заработной платы. На фоне постоянных угроз воздушных атак весомым условием также является наличие убежища в помещении офиса. Такие результаты опроса кадрового портала Work.ua.
На вопрос, "если работа может быть дистанционной, но работодатель настаивает на офисе, какие условия для вас обязательны?", были следующие ответы:
- 25% опрошенных указали гибкий график или гибридный формат работы;
- 20% проголосовало за повышение заработной платы;
- 16% – за наличие убежища в офисе;
- 15% хотели бы получить компенсацию на транспорт и питание.
Меньше респондентов отметили важным улучшение социального пакета (11%), бесплатные кофе и снеки (7%), корпоративы и тренинги (6%).
При подготовке материала использовались: комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, аналитический отчет и информация портала поиска работы Work.ua.
Ранее мы рассказывали о ситуации с нехваткой кадров в Украине и в каких отраслях вакансий больше, чем соискателей.
А более подробно о том, как нехватка кадров влияет на зарплатные предложения, можно прочесть в материале "Работодатели готовы платить больше: как изменились зарплаты в вакансиях из-за нехватки кадров".