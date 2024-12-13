Работа онлайн или в офисе: какие вакансии более популярны среди украинцев

В последние годы украинцы предпочитают работу онлайн. Вакансии с возможностью дистанционной занятости набирают больше всего отзывов у соискателей. При этом те, кто уже работает из дома, согласились бы вернуться в офис, если работодатель предложит гибридный график.

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Соискатели конкурируют за работу онлайн

Удаленный формат позволяет совмещать работу с учебой и личными делами, экономит время и деньги на транспорт, позволяет работать в комфортных условиях и с более гибким графиком.

Именно эти факторы всегда привлекали соискателей онлайн-вакансий. За последние 4 года отдаленная работа стала еще более востребована среди украинцев.

Как рассказали РБК-Украина в Государственной службе занятости, популярность дистанционки выросла во время пандемии COVID-19 и военного положения из-за полномасштабного вторжения РФ.

Противоэпидемические ограничения, а впоследствии миграция и угрозы безопасности побуждали украинцев переходить в онлайн, и работодатели создавали условия для организации такой работы.

Фото: удаленная работа пользуется высоким спросом (GettyImages)

На сегодня онлайн-вакансии остаются чрезвычайно востребованными среди соискателей.

По данным отчета Work.ua, самая высокая конкуренция – на удаленные должности. Аналитики портала советуют работодателям, которые имеют сложности с закрытием вакансии, и если эта работа может выполняться дистанционно, задуматься над форматом сотрудничества онлайн.

В каких отраслях предлагают дистанционные вакансии

В ответ на запрос издания в ГСЗ рассказали, что на 9 декабря 2024 на Едином портале вакансий было размещено 5,5 тыс. предложений дистанционной работы.

Больше всего таких вакансий в сферах:

ИТ – 1200

– 1200 маркетинга и рекламы – 1000

– 1000 образования и науки – 459

– 459 дизайна – 252

Работа дистанционного характера также предлагается в СМИ, сферах юриспруденции и услуг. С начала года Службой занятости было укомплектовано 675 онлайн-вакансий.

На кадровом портале Work.ua также больше всего вакансий размещено в отраслях "IT, компьютеры, интернет", "Маркетинг, реклама, PR". Почти 1,3 тыс. вакансий на 12 декабря предлагалось в сфере "Продажи, закупка".

Скриншот Work.ua

Средняя зарплата для дистанционной работы в декабре 2024 составляет 28 тыс. грн.

маркетологу онлайн в среднем предлагают 35 тыс. грн

менеджеру по продажам – 30 тыс. грн

дизайнеру – 29,5 тыс. грн

SMM-менеджеру – 25 тыс. грн

оператору сall-центра – 19,5 тыс. грн

Самые высокие зарплаты на дистанционке имеют айтишники и работники руководящего звена.

При каких условиях украинцы готовы вернуться в офис

Для тех украинцев, чья работа позволяет дистанционный режим, главным условием возвращения в офис стала бы возможность совмещать офлайн с онлайн-форматом занятости.

Гибридный график называют даже более убедительным аргументом, чем повышение заработной платы. На фоне постоянных угроз воздушных атак весомым условием также является наличие убежища в помещении офиса. Такие результаты опроса кадрового портала Work.ua.

На вопрос, "если работа может быть дистанционной, но работодатель настаивает на офисе, какие условия для вас обязательны?", были следующие ответы:

25% опрошенных указали гибкий график или гибридный формат работы;

20% проголосовало за повышение заработной платы;

16% – за наличие убежища в офисе;

15% хотели бы получить компенсацию на транспорт и питание.

Меньше респондентов отметили важным улучшение социального пакета (11%), бесплатные кофе и снеки (7%), корпоративы и тренинги (6%).

При подготовке материала использовались: комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, аналитический отчет и информация портала поиска работы Work.ua.