Как мамам детей с инвалидностью найти работу: стартует бесплатный онлайн-курс

Украинки, которые воспитывают детей с инвалидностью, имеют шанс найти работу и реализовать себя профессионально с помощью бесплатного онлайн-курса, который поможет мамам достичь финансовой независимости.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о курсе по поиску работы для мам детей с инвалидностью.

Что известно о проекте "Mom, Work!"

Бесплатный курс для помощи украинским мамам детей с инвалидностью в поиске работы запускают уже второй раз. Следует отметить, что благодаря первому проекту, более 50 женщин получили карьерные консультации, освоили новые профессии, и нашли работу.

На курс "Mom, Work! 2" смогут попасть 50 участниц. Главным тренером курса станет опытная карьерная консультантка Алена Федько, которая имеет многолетний опыт работы в профориентации.

Курс будет включать 4 ключевые лекции:

Работа с карьерными страхами и ограничениями

Поиск сильных сторон и определение карьерного вектора

Подготовка резюме и стратегии поиска работы

Подготовка к собеседованию

Что предлагает курс и как записаться на него

Курс "Mom, Work! 2" доступен для женщин со всей Украины, которые воспитывают детей или лиц с инвалидностью. Он стартует 16 декабря. Участницы смогут:

осваивать современные карьерные тренды

повысить свою конкурентоспособность, создав уникальное резюме

овладеть современными методами и навыками прохождения собеседований

избавляться от страхов и чувствовать уверенность во время собеседований

получить шаблон современного резюме

получить сертификат о завершении курса

принять участие в онлайн-выпускном, где поделятся опытом и впечатлениями.

Самые активные участницы будут иметь возможность получить индивидуальные консультации, а также пройти онлайн-собеседования с потенциальными работодателями.

Зарегистрироваться на курс "Mom Work! 2" можно, заполнив Google-форму по ссылке.

Добавим, что проект реализуют ОО "Епіпросвіта" (председатель которого - Ния Никель - сама является мамой ребенка с инвалидностью) вместе с международным благотворительным фондом Nova Ukraine, который оказывает гуманитарную помощь Украине и работает над повышением осведомленности о нашей стране в США и других странах.

ОО "Епіпросвіта" продолжает помогать украинским мамам