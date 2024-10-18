Не только украшают комнату: 7 растений, очищающих воздух

Как известно, во время фотосинтеза растения поглощают углекислый газ и выделяют в воздух кислород. Но некоторые виды цветов также могут очищать воздух, забирая из воздуха городских жилищ химические вещества.

О том, какие растения очищают воздух, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Хлорофитум

Хлорофитум (фото: Freepik)

Этот распространенный зеленый житель учебных помещений, офисов и квартир получил название "паучок" из-за пышной и причудливой формы. Хлорофитум быстро стал популярным комнатным растением, ведь очень легко приспосабливается к разным условиям и не требует значительного ухода.

Но на этом преимущества растения не заканчиваются. Хлорофитум способен поглощать углекислый газ, создавая таким образом большее количество кислорода. Кроме этого, растение впитывает формальдегид, ксилол и толуол.

Алоэ

Алоэ (фото: Freepik)

Как отмечают, у алоэ много полезных свойств - поэтому его нередко используют в сфере красоты.

Однако алоэ также очищает воздух от некоторых распространенных химических веществ, содержащихся в бытовых моющих средствах, красках и клеях, например формальдегида и бензола.

Сансевиерия

Сансевиерия (фото: Freepik)

Еще одно растение, которое улучшает качество воздуха и выделяет кислород ночью - змеиное растение, или, как его еще называют, тещин язык.

Помимо поглощения углекислого газа эти растения способны впитывать разнообразные химические вещества, в частности формальдегид, бензол, ксилол, толуол и оксиды азота.

Бостонский папоротник

Бостонский папоротник (фото: Freepik)

Бостонский папоротник значительно улучшает качество воздуха, поскольку он помогает восстанавливать влагу и действует как увлажнитель. Кроме этого, растение поглощает формальдегид и ксилол.

Это уникальное свойство делает папоротник одним из лучших очищающих воздух растений.

Спатифиллум

Спатифиллум (фото: Freepik)

Спатифиллум или лилию мира считают одними из лучших комнатных растений, которые очищают воздух, удаляя агрессивные химические вещества.

Эти цветы поглощают "токсины" (формальдегид, бензол, трихлорэтилен, ксилол и аммиак) через листья и расщепляют их в почве.

Драцена

Драцена (фото: Wikipedia)

Эти высокие комнатные растения очень эффективно очищают воздух, особенно в недавно меблированных помещениях, впитывая формальдегид, бензол, трихлорэтилен, ксилол и толуол.

Хотя это комнатное растение растет довольно медленно, драцена может достигать 2,4 метра в высоту. Поэтому это растение следует ставить в комнате с высокими потолками.

Бамбуковая пальма

Бамбуковая пальма (фото: Wikipedia)

Бамбуковая пальма отлично очищает воздух от определенных химических веществ, содержащихся в красках и новых коврах. Этот зеленый любимец может поглощать воздух формальдегид, бензол, трихлорэтилен и ксилол. Однако этому растению требуется много места для роста.