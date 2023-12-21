Как пользоваться смартфоном на морозе и что делать, если он все же разрядился

В современных смартфонах аккумулятор является одним из уязвимых компонентов. Большинство устройств оснащено литий-ионными (Li-ion) или литий-полимерными (Li-Po) батареями, которые могут быстро замерзать. При морозе батарея не теряет заряда, но становится неспособной быстро передавать энергию.

Еще одним фактором, влияющим на работу аккумулятора, является материал корпуса смартфона. От него и толщины корпуса зависит, как быстро батарея замерзнет на холоде. К примеру, корпус из тонкого алюминия ускоряет процесс замерзания из-за высокой теплопроводности металла.

В свою очередь, бюджетный пластик замедляет охлаждение батареи. Стекло обладает средней теплопроводностью, но в большинстве случаев смартфоны с такими корпусами дополняются алюминиевыми вставками.

Как избежать переохлаждения аккумулятора

Храните смартфон сухим как снаружи, так и внутри

В случае сильного снегопада лучше ограничивать использование смартфона во избежание влияния лишней влаги. Следует учитывать, что при резком изменении температуры как снаружи, так и внутри возможно образование конденсата, который может повредить даже влагозащищенные устройства. Он может проникнуть внутрь платы, осесть на динамиках и т.д.

Используйте приложения для оптимизации батареи

Чтобы мониторить любые изменения текущей емкости и предполагаемого износа аккумулятора в условиях морозов, можно установить на свой смартфон любое приложение, которое вам нравится и предназначено для этого.

С помощью таких программ всегда можно отследить, сколько времени еще может работать гаджет в зависимости от установленного режима.

Носите смартфон в чехле или во внутреннем кармане

Еще одним эффективным решением будет носить смартфон в чехле или во внутреннем кармане верхней одежды. Плотные чехлы способствуют замедлению теплообмена между смартфоном и холодным воздухом снаружи.

Важно, что обычная температура аккумулятора смартфона в режиме ожидания составляет примерно 20-30 градусов Цельсия. В холодную погоду главная задача заключается в сохранении примерно такой же температуры устройства как можно дольше. Чем меньше гаджет подвергается воздействию холода, тем дольше аккумулятор сохранит свою емкость.

Используйте гарнитуру

Если вам приходится много разговаривать во время зимней прогулки или принимать важные звонки на улице в холод, рекомендуется воспользоваться гарнитурой. Это позволит вам комфортно общаться и решать рабочие вопросы, не доставая гаджет и не подвергая его риску переохлаждения.

Гарнитуру можно выбрать как проводную, так и беспроводную. Важно учесть, что беспроводные наушники могут отключиться в неподходящий момент.

Если смартфон внезапно разрядился на морозе

Подзарядите гаджет в метро или в общественном месте

В Украине увеличивается количество бесплатных USB-станций, расположенных в разных общественных местах и станциях метро. Если смартфон разрядился в самый неподходящий момент, теперь можно воспользоваться общественным местом или транспортом, таким как метро, чтобы подзарядить устройство.

В этот период можно не только согреться, но и увеличить заряд аккумулятора вашего смартфона.

Арендовать/носить с собой павербанк

Сейчас набирают популярность специализированные зарядные станции, где можно взять в аренду павербанк на несколько часов или даже весь день.

Также отличным вариантом будет носить павербанк с собой. Но стоит помнить, что он также теряет свой заряд на холоде, и его тоже лучше носить в чехле или скрыть в тёплом кармане.