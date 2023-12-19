Следует ли оставлять режим энергосбережения на смартфоне постоянно включенным: ответ вас удивит

Если смартфон разряжается слишком быстро, возможно, вы сразу же подумаете о включении режима экономии заряда батареи. Но следует ли всегда держать этот режим включенным?

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о технике и гаджетах MakeUseOf .

Преимущества включения режима энергосбережения

Постоянное включение режима экономии заряда батареи приносит значительные преимущества, прежде всего увеличивая продолжительность использования устройства без беспокойства быстрого разряда смартфона.

Устройство автоматически отключает или ограничивает работу энергозатратных приложений и функций, таких как постоянно активный дисплей и фоновое обновление приложений, что приводит к продлению работы на одном заряде.

Еще одним выгодным аспектом включения режима энергосбережения батареи является сокращение потребления мобильных данных. Поскольку устройство ограничивает фоновую синхронизацию данных, это приводит к уменьшению объема передаваемой информации со временем. Это особенно полезно при ограниченном тарифном плане на мобильную связь.

Недостатки включения режима энергосбережения

Экран будет постоянно тусклым и менее контрастным, пользовательский интерфейс может отвечать медленнее, а такие важные приложения и функции, как уведомления и GPS, могут работать неправильно или совсем выходить из строя.

Кроме того, при включенной функции экономии заряда батареи программы не будут автоматически обновляться в фоновом режиме, что может привести к упущению важной информации, новостей, обновлений, сообщений или даже вызовов. Существует также риск проблем с подключением к Интернету или другим устройствам.

Однако, как выяснилось, снижение общей нагрузки и скорости потребления энергии может оказаться даже полезным, поскольку позволяет остановить быструю разрядку аккумулятора и снизить нагрузку на устройство.

Когда следует включать режим энергосбережения