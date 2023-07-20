Что разряжает аккумулятор вашего телефона буквально за пару часов: мало кто об этом знает

Телефон может быстро разряжаться не только потому, что вы допускаете распространенные ошибки при подзарядке устройства, но и неправильно используете некоторые приложения на смартфоне.

Какие приложения быстро разряжают телефон

Приложением, которое быстро разряжает батарею телефона, является Facebook - известная социальная сеть в мире. Однако есть способы предотвратить это, не удаляя приложения:

Выключите автозапуск программы Facebook - функция "автовоспроизведение" не только разряжает вашу батарею, но и потребляет ваши мобильные данные всякий раз, когда вы прокручиваете ленту новостей

Выключите фоновое обновление программы. Если этот параметр включен, приложения могут постоянно проверять наличие обновлений и других функций, которые они выполняют в фоновом режиме, не спрашивая вашего разрешения, тем самым разряжая телефон

Еще одним популярным приложением, которое быстро разряжает телефон, является Instagram. Пользователи ежедневно заходят в приложение, чтобы посмотреть фотографии своих подписчиков, опубликовать Stories и т. д. Переписываться в Instagram тоже можно.

Что еще разряжает телефон

Высокая яркость экрана

Работа экрана занимает первое место среди функций, быстро разряжающих телефон. Чем выше яркость, тем быстрее разрядится смартфон.

Режим "картинка в картинке"

Эта функция позволяет просматривать видео в маленьком окне, чтобы параллельно заниматься другими делами на смартфоне - общаться в мессенджере, искать информацию в браузере. Однако запуск нескольких процессов сильнее разряжает батарею.

Живые обои

Подвижный рисунок в отличие от статического потребляет больше заряда батареи. Поэтому живые обои сильно влияют на автономность смартфона. Часто можно встретить некачественные живые обои, которые разряжают смартфон буквально за несколько часов.

Большое количество сообщений

Не все сообщения, поступающие из приложений, одинаково важны и полезны. Многие из них носят исключительно рекламный характер и лишь зря тратят заряд батареи.

Чтобы исправить это, необязательно отключать все сообщения приложения, в настройках оповещения большинства приложений есть отдельные пункты, отвечающие за разные типы сообщений. Так можно отключить ненужную рекламу.