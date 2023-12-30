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Как оформить жилищную субсидию, не выходя из дома: пошаговые подсказки

Суббота 30 декабря 2023 08:22
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Как оформить жилищную субсидию, не выходя из дома: пошаговые подсказки Как оформить субсидию (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Оформить жилищную субсидию можно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

О том, как это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео ПФУ в YouTube.

Как оформить субсидию

  • зайдите на вебпортал электронных услуг ПФУ и нажмите кнопку "Вход"
  • авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи: укажите название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загрузите файл ключа и введите пароль
  • в личном кабинете зайдите в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выберите пункт меню "Заявление на жилищную субсидию или льготу"
  • перед формированием заявления подготовьте сканированные копии необходимых документов, согласитесь на дистанционное информирование, нажав кнопку "Продолжить"
  • в открывшемся окне выберите опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии"
  • заполните онлайн-форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии (укажите общую информацию о лице, подающем заявление, внесите его паспортные и адресные данные, укажите способ выплаты субсидии)
  • добавьте сведения о жилищно-коммунальных услугах, которые получает домохозяйство
  • укажите адрес регистрации/фактического проживания
  • добавьте данные о членах домохозяйства и членах семьи лиц из состава домохозяйства
  • внесите сведения о доходах и расходах членов (с учетом которых будет автоматически сформирована декларация)
  • добавьте сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл"
  • нажмите кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту/корректность заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, перейдите к финальному шагу
  • проверьте данные сформированных заявления и декларации, наложите на документы цифровую подпись и отправьте в Пенсионный фонд
  • с результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения"

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