Как компенсировать себе недосып после обстрелов и бессонной ночи: четкий алгоритм от психолога

Первое правило - основное

Когда вы просыпаетесь, вы можете обмануть мозг первыми минутами радостного ощущения. Мозг доверчивый. То, что вы ему скажете, то и будет его зарядом энергии. То есть, если вы проснулись, не давайте себе быть внутренне пасмурными.

Сразу говорите с собой внутренним голосом о радости утра. "Как хорошо, что я проснулась", "Я чувствую, что выспалась и мне хватит сил сделать работу". Мозг действительно будет думать, что вы выспались. Так будет несколько часов, а потом вам нужно лечь поспать на 20 минут. То есть: мысли, что вы выспались и короткий дневной сон вам компенсируют недосып.

Второе правило маленькое, но важное.

Найдите правильную мелодию для будильника. Мелодия не должна быть слишком спокойной, иначе вы просто не проснетесь. Но и слишком резкую и громкую тоже лучше не выбирать, потому что будете раздражаться сразу после пробуждения. Найти свою мелодию - залог снижения раздражения с утра.

Третье правило должно стать для вас традицией

Тогда вы начнете ощущать его пользу. Уделите 3-5 минут потягиванию в кровати. Только не резко! Потому что потянете мышцу или начнется судорога. Потягивайтесь аккуратно и думайте, какой вы гибкий человек. Ваше тело и психика могут растягиваться.

Четвертое правило

Вы, скорее всего, вы и так знаете, и делаете - открыть окно и выпить воды.

Немного статистики о пробуждении

Более 60% людей чувствуют себя немного заторможенными в первый час после сна и это не страшно, если есть хорошее настроение при этом.

И менее 40% чувствуют, что они ничего не могут делать быстро около 15 минут после пробуждения. Делайте медленно, это даже лучше. Не испугаете свой мозг.

На состояние после пробуждения также влияет то, спали ли вы с кем-то рядом или нет. К примеру, женщины, которые делят кровать с мужчиной, отмечают снижение качества сна. А мужчины отмечают снижение качества сна, когда проводят ночь в одиночестве.