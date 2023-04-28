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В украинских СИЗО хотят запустить платные интернет и мобильную связь

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 15:43
В украинских СИЗО хотят запустить платные интернет и мобильную связь Фото: СИЗО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине планируют реализовать в течение двух лет экспериментальный проект по платным услугам в СИЗО. Речь идет о доступе в Интернет и мобильной связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

"Соглашено предложение Министерства юстиции по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по платным услугам по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь также идет о доступе к Интернету и голосовой электронной коммуникации с помощью средств IP-телефонии лицам (мобильная связь - ред.), взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы

Также Мельничук сообщил, что был утвержден Порядок реализации экспериментального проекта.

Напомним, что в Закарпатье презентовали новую платную камеру в местном СИЗО с улучшенными условиями содержания для заключенных женщин.

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