Как живут пожизненно заключенные в Украине: фото, от которых по коже мурашки

В тюрьмы попадают разные люди - от случайных "пострадавших" до реальных криминалитетов. Однако к пожизненному заключению приговаривают только наиболее опасных или жестоких.

При подготовке материала использовались такие источники: информационный портал Харьковской правозащитной группы, Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Украины, портал Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

РБК-Украина (Styler) изучил отчеты по результатам мониторинговых визитов Харьковской правозащитной группы в различные учреждения исполнения наказаний и узнал, как живут пожизненно заключенные в Украине.

Кого и когда наказывают пожизненным лишением свободы

Пожизненное лишение свободы - высшая мера наказания в Украине, которая пришла на замену смертной казни.

В целом, согласно Уголовному кодексу, преступления делятся на: не тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. За совершение последних человека могут наказать:

штрафом в размере более двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

лишением свободы на срок свыше десяти лет

пожизненным лишением свободы (назначается в исключительных случаях)

Поскольку пожизненное лишение свободы фактически означает пребывание за решеткой на протяжении всей жизни, такой вид наказания устанавливается нечасто. К пожизненному заключению человека могут приговорить, например:

за умышленное лишение жизни

за посягательство на половую свободу или неприкосновенность малолетних

за тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины, совершенные в условиях военного положения (если суд не считает возможным применить лишение свободы на определенный срок)

В то же время такое наказание не применяется к: несовершеннолетним, лицам старше 65 лет и женщинам, беременным на момент совершения преступления или вынесения приговора.

Согласно информации Государственной уголовно-исполнительной службы, по состоянию на начало года наказание в виде пожизненного лишения свободы в Украине отбывали 1 578 человек (1 553 мужчины и 25 женщин).

Где отбывают наказание пожизненно заключенные

Согласно статье 151 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденные к пожизненному лишению свободы люди содержатся отдельно от других осужденных. Исключение составляют только те заключенные, которые после отбытия десяти лет наказания в помещениях камерного типа были переведены в обычные жилые помещения колонии максимального уровня безопасности.

Интересно, что приговоренные к пожизненному лишению свободы мужчины и женщины отбывают наказание с некоторыми отличиями.

Мужчины находятся:

в секторах максимального уровня безопасности исправительных колоний среднего уровня безопасности

в исправительных колониях максимального уровня безопасности

В период действия военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения или отмены мужчины, приговоренные к пожизненному лишению свободы, могут отбывать наказание в секторах максимального уровня безопасности следственных изоляторов (с соблюдением требований строгой изоляции от других категорий лиц, содержащихся в этих учреждениях).

Женщины же должны отбывать наказание:

в секторах среднего уровня безопасности исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания

в исправительных колониях среднего уровня безопасности

Как живут пожизненно заключенные

Осужденные, отбывающие наказание в виде пожизненного лишения свободы, размещаются в помещениях камерного типа (чаще всего - по два человека) и носят одежду специального образца.

В одиночной камере такого человека могут держать:

с целью защиты от возможных посягательств на его жизнь (со стороны других осужденных)

с целью предотвращения совершения им преступления

при наличии медицинского заключения по постановлению начальника колонии

Для лиц, не имеющих общего среднего образования, в исправительных колониях создаются специальные консультационные пункты.

Осужденные к пожизненному лишению свободы привлекаются к труду только на территории колонии (с учетом требований содержания их в помещениях камерного типа).

Они имеют право:

тратить деньги (заработанные в колонии, полученные переводом, за счет пенсии или иного дохода) без ограничения их объема на: продукты питания, одежду, обувь, белье и предметы первой необходимости

на краткосрочное свидание с близкими родственниками - один раз в месяц

на длительное свидание с близкими родственниками (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, сожитель/сожительница - при наличии общих несовершеннолетних детей) - один раз в два месяца

на свидание с защитниками, адвокатами, законными представителями (если осужденный - несовершеннолетний), юристами, специалистами в области права (представляющими лицо в международных судах) и т.д.

на ежедневную прогулку продолжительностью в один час

При условии добросовестного поведения и труда после отбытия пяти лет срока наказания осужденному может быть разрешено участвовать в групповых мероприятиях образовательного, культурно-массового и физкультурно-оздоровительного характера.

Подать ходатайство о помиловании пожизненно заключенный может после отбытия не менее пятнадцати лет назначенного наказания.

Чем реально шокируют камеры "пожизненников"

Дрогобычская исправительная колония №40 как пенитенциарное заведение работает непрерывно с 1911 года (строительство было завершено еще при Габсбургах Австро-Венгерской империи).

Колония является учреждением выполнения наказаний среднего уровня безопасности, однако на самом деле она "мультирежимная" - в заведении содержатся осужденные всех режимов (минимального, среднего и максимального).

Осужденные пожизненно содержатся в малых камерах (для двух-трех человек) и многоместных камерах (для лиц, отбывших более пяти лет наказания и зарекомендовавших себя с положительной стороны).

Сектор максимального уровня безопасности (фото: khpg.org)

Одна из камер, где содержатся пожизненно заключенные (фото: khpg.org)

Если хорошо себя вести, можно получить книги и доступ к телевизору (фото: khpg.org)

Где питаются пожизненно заключенные (фото: khpg.org)

Катериновская исправительная колония №46 (в селе Катериновка Сарненского района Ровенской области) была основана в ноябре 1947 как инвалидная колония УМВД в Ровенской области. Сейчас работает как колония среднего уровня безопасности для содержания мужчин.

В учреждении есть сектор максимального уровня безопасности (осужденные, содержащиеся в секторе максимального уровня безопасности, не работают на производстве и сидят по камерам), арестный дом, участок социальной реабилитации.

Максимальный уровень безопасности выглядит следующим образом (фото: khpg.org)

Городищенская исправительная колония №96 является пенитенциарным учреждением максимального уровня безопасности для содержания мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления (в 1905-1937 годах на месте колонии был рафинадный завод).

В учреждении работает участок для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы. Камеры - одинаковые по размеру.

Роскошествовать пожизненно заключенным не приходится (фото: khpg.org)

Уголок "отдыха" (фото: khpg.org)

Ровенский следственный изолятор (бывшая Ровенская тюрьма №1) был построен в середине XIX века. В свое время это была центральная тюрьма Западной Волыни и главная пересыльная тюрьма для криминальных и политических преступников (оттуда они большой собранной группой отправлялись пешком в Сибирь).

В настоящее время при учреждении функционирует, в частности, арестный дом для содержания женщин и несовершеннолетних, приговоренных к аресту, а также сектор максимального уровня безопасности для содержания мужчин, приговоренных к пожизненному лишению свободы.

В камерах есть мультиварки и электрочайники (фото: khpg.org)

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 работает как следственный изолятор (СИЗО). В учреждении есть, кроме прочего, медицинская часть и транзитные камеры для временного содержания лиц, ожидающих этапирования в другие учреждения.

Также существует сектор максимального уровня безопасности для содержания осужденных пожизненно.

В этом СИЗО приговоренные к пожизненному лишению свободы живут так (фото: khpg.org)