Как в украинских колониях и СИЗО живется женщинам: фото из камер
Женщин в колониях и СИЗО Украины гораздо меньше, чем мужчин. Да и камеры для "слабого" пола несколько отличаются.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало отчеты по результатам мониторинговых визитов Харьковской правозащитной группы в различные учреждения исполнения наказаний и узнало, как на самом деле в колониях и СИЗО живется женщинам.
При подготовке материала использовались следующие источники: Уголовно-исполнительный кодекс Украины, портал Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, информационный портал Харьковской правозащитной группы.
Особенности наказания женщин
Назначение и исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении женщин осуществляется на общих основаниях, предусмотренных действующим уголовным и уголовно-исполнительным законодательством.
Срок наказания для женщин может составлять от 1 до 25 лет.
Пожизненное лишение свободы также применяется. Исключение составляют несовершеннолетние, лица старше 65 лет, а также те женщины, которые были беременны во время совершения преступления, или на момент вынесения приговора.
Приговоренные к пожизненному лишению свободы женщины отбывают наказание:
- в секторах среднего уровня безопасности исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания
- в исправительных колониях среднего уровня безопасности
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу (УИК), особенности отбывания наказания женщинами (в виде лишения свободы) сводятся к определенным смягчениям режима содержания и обустройства быта. Объясняется это, вероятно, отношением к женщине в украинском обществе в целом, а также физическими и физиологическими отличиями от мужчин.
После назначения наказания (лишения свободы) и вступления приговора суда в законную силу женщины доставляются в исправительную колонию на общих основаниях - под охраной, однако отдельно от других осужденных.
Кто может жить "за пределами колонии"
Согласно статье 142 УИК, осужденным женщинам, которые добросовестно относятся к труду и соблюдают требования режима, могут разрешить проживать за пределами исправительной колонии на время освобождения от работы по беременности и родам, а также до достижения ребенком трехлетнего возраста (при этом им выдают специальные удостоверения установленного образца).
Если администрация дает такое разрешение после тщательного изучения характеристик и личного дела, женщины получают право:
- поселяться вблизи исправительной колонии (находясь под наблюдением ее администрации)
- носить одежду, приемлемую в гражданском употреблении
- переписываться, получать денежные переводы, посылки (передачи) и бандероли без ограничений
- иметь при себе деньги (и пользоваться ими без ограничений)
- иметь при себе мобильные телефоны (пользоваться мобильной связью за свой счет)
- иметь другие аксессуары и ценные вещи
- иметь свидания с родственниками и другими лицами
- свободно передвигаться по территории, границы которой определяются начальником исправительной колонии
- в случае родов, болезни осужденных или их детей - получать необходимое лечение в местных учреждениях здравоохранения
Важно, что питанием, одеждой, а также коммунально-бытовыми услугами они при этом обеспечиваются по нормам, установленным для осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии.
Быт женщин в местах лишения свободы
Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 работает как следственный изолятор (СИЗО). Здесь содержатся:
- лица, которым решением суда было избрано заключение под стражу или к которым применен временный или экстрадиционный арест
- осужденные, приговоры в отношении которых не вступили в законную силу и в отношении которых, как мера пресечения, избрано содержание под стражей
- приговоренные к лишению свободы впервые и за незначительные преступления, оставленные для работы по хозяйственному обслуживанию
В учреждении есть медицинская часть, хозяйственный блок (для обслуживания заведения), транзитные камеры для временного содержания лиц (ожидающих этапирования в другие учреждения), сектор максимального уровня безопасности (для содержания осужденных пожизненно), а также отдельные камеры для содержания женщин.
В СИЗО живется не сладко (фото: khpg.org)
Каждый пытается скрасить свой быт как умеет (фото: khpg.org)
Ровенский следственный изолятор (бывшая Ровенская тюрьма №1) был построен в середине XIX века. В свое время это была центральная тюрьма Западной Волыни и главная тюрьма для криминальных и политических преступников (оттуда они большой собранной группой отправлялись пешком в Сибирь).
В настоящее время в состав учреждения входят медицинская часть, хозяйственные помещения, посты сборного отделения, камеры содержания следственно-арестованных и осужденных, осужденных к пожизненному лишению свободы, а также камеры для удержания женщин.
В камере женщин есть телевизор (фото: khpg.org)
И теплая вода (фото: khpg.org)
Дворик для прогулок женщин с детьми (фото: khpg.org)
Государственное учреждение "Хмельницкий следственный изолятор" выполняет функции следственного изолятора для содержания:
- лиц, в отношении которых судом избрана мера пресечения - содержание под стражей
- лиц, находящихся в стадии судебного следствия
- осужденных, приговор в отношении которых не вступил в законную силу
В секторе максимального уровня безопасности содержатся осужденные пожизненно.
У учреждения есть два корпуса. Там размещены: отделения хозяйственной обслуги, банно-прачечный комбинат, следственные кабинеты, прогулочные дворики, карцеры, сборное отделение, камеры для арестованных мужчин, камеры для содержания арестованных женщин и несовершеннолетних, а также арестный дом для женщин.
Пространства практически нет, зато есть пушистый друг (фото: khpg.org)
Так выглядит платная женская камера (фото: khpg.org)
Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как живут пожизненно заключенные в Украине.
Сообщалось также, что в украинских СИЗО хотят запустить платные интернет и мобильную связь.