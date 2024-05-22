Эти 7 приложений считаются лучшими для заботы о вашем здоровье

Вести здоровый образ жизни сейчас стало очень популярно, но обычно нам для этого не хватает времени или мотивации. Сегодня пользователям смартфонов доступны приложения отслеживания активности, качества сна и прочее.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших приложениях, которые помогут заботиться о вашем здоровье.

Helsi

Helsi - это украинская медицинская информационная система, которая предоставляет различные услуги как пациентам, так и медицинским учреждениям. Она разработана для упрощения процесса взаимодействия между пациентами и медицинскими учреждениями, а также для повышения эффективности работы медицинских работников.

Основные аспекты и функции системы Helsi

Электронная запись к врачу. Пациенты могут записаться на прием к врачу онлайн через веб-сайт или мобильное приложение Helsi. Это позволяет избегать длительных очередей и экономить время.

Электронные медицинские карты. Система Helsi позволяет вести электронные медицинские карты пациентов, что упрощает доступ к медицинской информации и позволяет врачам быстро получать необходимые данные о состоянии здоровья пациента.

Лабораторные исследования и анализы. Пациенты могут просматривать результаты своих лабораторных исследований и анализов в электронном виде, что обеспечивает удобный доступ к важной медицинской информации.

Напоминания о приеме лекарств и визитах к врачу. Система Helsi может отправлять пациентам напоминания о необходимости приема лекарств и предстоящих визитах к врачу, что помогает улучшить приверженность к лечению и уменьшает риск пропусков приема лекарств.

Конфиденциальность и безопасность данных. Helsi уделяет особое внимание защите персональных данных пациентов, обеспечивая высокие стандарты конфиденциальности и безопасности.

Сегодня система Helsi активно развивается и расширяет свой функционал, стремясь сделать медицинские услуги более доступными и удобными для всех участников медицинского процесса.

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PocketRx

PocketRx - это удобное приложение для напоминания о приеме таблеток, которое помогает пользователям легко следить за графиком употребления лекарств.

Благодаря необходимости запоминать ежедневные дозы это приложение обеспечивает лучшее соблюдение назначенных лекарств, улучшая общие показатели здоровья. Пользователи могут создавать персонализированные профили приема медикаментов, устанавливать напоминания и получать уведомления о своевременном приеме таблеток.

Приложение упрощает отслеживание приема лекарств, предлагая подробные данные о тенденциях соблюдения режима употребления и необходимости повторного приема медикаментов. Интуитивно понятный интерфейс PocketRx позволяет пользователям эффективно управлять несколькими препаратами для себя или своих близких.

PocketRx способствует соблюдению режима лечения и играет решающую роль в повышении безопасности и здоровья пациентов. Он становится незаменимым инструментом для управления приемом лекарств и улучшения самочувствия.

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Calm

Calm - мобильное приложение номер один для здоровья, предназначенное для сна, медитации и релаксации. У него более 100 миллионов загрузок и 5-звездочные отзывы.

Приложение помогает пользователям освоить изменяющий жизнь навык медитации. Здесь есть видеоуроки по осознанному движению, легкой растяжке и аудиопрограммы от всемирно известных экспертов по осознанности.

Оно предоставляет пользователям сцены и звуки природы, которыми можно наслаждаться во время отдыха, сна, работы или учебы.

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Ovia Health

Ovia Health - это комплексное приложение для женского здоровья, которое предлагает ценную поддержку и информацию на различных этапах репродуктивного пути женщины.

Приложение предоставляет персонализированную информацию и инструменты - от отслеживания менструальных циклов и фертильности до беременности и воспитания детей.

Ovia Health позволяет женщинам следить за своим здоровьем, ставить цели в отношении здоровья и получать полезную информацию о своем благополучии. Режим беременности Ovia Health предлагает еженедельную информацию о беременности, а функция воспитания помогает ухаживать за новорожденным и следить за этапами его развития.

Благодаря удобному интерфейсу и научно обоснованному контенту Ovia Health дает женщинам возможность принимать решения относительно своего репродуктивного здоровья, способствуя позитивному и активному подходу к женскому здравоохранению.

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MySugr

MySugr - ведущее приложение для отслеживания диабета. Оно разработано, чтобы помочь людям отслеживать уровень глюкозы в крови. Приложение позволяет пользователям регистрировать ежедневные показатели уровня сахара в крови, прием пищи, дозы инсулина и физическую активность.

MySugr предоставляет подробные отчеты и анализ, понимая структуру глюкозы пользователей. Приложение также предлагает персонализированные задания, награды и обучение, чтобы стимулировать выбор здорового образа жизни и лучшее управление диабетом.

Простая интеграция MySugr с глюкометрами и инсулиновыми помпами упрощает отслеживание и управление данными. MySugr становится важным инструментом в повседневной жизни людей с диабетом, помогая им вести более здоровый и активный образ жизни.

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Generis

Generis - это удивительное приложение, которое объединяет анализ ДНК с персонализированным питанием для оптимизации здоровья и хорошего самочувствия. Помогая пользователям понять свои гены, приложение надеется дать им возможность жить лучше.

Generis анализирует уникальный генетический состав пользователей. Таким образом, он предоставляет индивидуальные диетические рекомендации, основанные на индивидуальных потребностях и чувствительности.

Приложение создает персонализированные планы питания с учетом метаболизма пользователей, усвоения питательных веществ и пищевой непереносимости.

Пользователи могут получить доступ к информации о своих генетических особенностях. И, кроме того, программа дает им возможность делать осознанный выбор в отношении своего питания и образа жизни.

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Fitbit

Fitbit - это первоклассное приложение для отслеживания активности, которое произвело революцию в мониторинге персонального фитнеса и здоровья. Оно отслеживает повседневную деятельность людей. Пользователи могут включать в себя пройденные шаги, расстояние, сожженные калории и режим сна.

Fitbit предоставляет подробные данные и отчеты о прогрессе, которые мотивируют пользователей ставить и достигать целей в фитнесе. Приложение также предлагает тренировки с гидом, персонализированные задания и социальные функции. Это побуждает пользователей быть активными и оставаться на связи с сообществом единомышленников.

Удобный интерфейс Fitbit и широкие возможности отслеживания делают его идеальным компаньоном. Это полезно для тех, кто хочет улучшить свой уровень физической подготовки и вести более здоровый образ жизни.

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