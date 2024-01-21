Как кофе влияет на риски преждевременной смерти: исследование

Кофе является одним из самых популярных напитков - ежедневно люди во всем мире выпивают более 2,25 миллиарда чашек. Ученые уже не одно десятилетие исследуют, как именно кофе влияет на здоровье и может ли он повышать риски преждевременной смерти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook .

Как кофе влияет на здоровье

"После воды и чая кофе является одним из самых любимых и популярных напитков в мире. В общем, среднее потребление колеблется от 2 до 6 чашек в день. Какие последствия для здоровья? Преимущества превышают риски. Это заключение тщательного исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine", - говорит диетолог.

Результаты исследования показали, что кофе имеет противовоспалительные, антиоксидантные, антиангиогенные (противодействующие росту опухоли), противораковые, химиопротекторные (защищают организм при химиотерапии) и гепатопротекторные свойства.

"Умеренное употребление кофе при хорошем самочувствии, за исключением некоторых периодов жизни женщины (беременность и лактация), может иметь положительный эффект, значительно уменьшая различные хронические заболевания. Его потребление также связано с меньшим риском рака головы и шеи", - говорит Скиталинская.

Как кофе влияет на риски преждевременной смерти

Ученые обнаружили положительную связь между потреблением кофе и смертностью от всех причин. Приблизительно 6% потерянных лет здоровой жизни можно было бы предотвратить, если бы все люди выпивали три чашки кофе в день. Также употребление кофе связано с меньшим риском развития хронических заболеваний печени.

Регулярное и умеренное потребление кофе может снизить риск смерти и риск смерти от сердечно-сосудистых причин. Люди, употребляющие кофе от легкого до умеренного, имеют на 12% меньше риск смерти от болезней, чем те, кто этого не потребляет. При сердечно-сосудистых заболеваниях риск смерти снижается на 17%, а при инсульте - на 21%.

"Среди других выводов следует подчеркнуть, что люди, потребляющие до трех чашек кофе в день, имеют здоровое сердце с точки зрения размера и функции, в соответствии с меньшим влиянием старения на орган", - добавляет Скиталинская.

Потребление большого количества кофе связано с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний только у пациентов с тяжелой гипертензией.

"На самом деле кофе сам по себе не творит чудес, поскольку сердечно-сосудистые заболевания связаны с другими критически важными факторами образа жизни, а именно "западной" диетой - где слишком много твердых жиров, слишком много сахара", - подчеркивает диетолог.

Однако вполне возможно, что кофе может улучшить ситуацию даже при "западной" вредной диете.