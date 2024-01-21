Як кава впливає на ризики передчасної смерті: дослідження

Кава є одним із найпопулярніших напоїв - щодня люди у всьому світі випивають понад 2,25 мільярда чашок. Науковці вже не одне десятиліття досліджують, як саме кава впливає на здоров'я і чи може вона підвищувати ризики на передчасну смерть.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook .

Як кава впливає на здоров'я

"Після води та чаю, кава є одним із найулюбленіших і найпопулярніших напоїв у світі. Загалом середнє споживання коливається від 2 до 6 чашок в день. Які наслідки для здоров'я? Переваги перевищують ризики. Це висновок ретельного дослідження, опублікованого в New England Journal of Medicine", - каже дієтолог.

Результати дослідження показали, що кава має протизапальні, антиоксидантні, антиангіогенні (такі, які протидіють росту пухлини), протиракові, хіміопротекторні (захищають організм при хіміотерапії) та гепатопротекторні властивості.

"Помірне вживання кави при хорошому самопочутті, за винятком деяких періодів життя жінки (вагітність і лактація), може мати позитивний ефект, значно зменшуючи різні хронічні захворювання. Її споживання також пов’язане з меншим ризиком раку голови та шиї", - говорить Скиталінська.

Як кава впливає на ризики передчасної смерті

Вчені виявили позитивний зв’язок між споживанням кави та смертністю від усіх причин. Приблизно 6% втрачених років здорового життя можна було б запобігти, якби всі споживачі випивали три чашки кави на день. Також вживання кави пов’язане з меншим ризиком розвитку хронічних захворювань печінки.

Регулярне та помірне споживання кави може знизити ризик смерті та ризик смерті від серцево-судинних причин. Люди, які споживають каву від легкого до помірного, мають на 12% менший ризик смерті від хвороб, ніж ті, хто цього не споживає. При серцево-судинних захворюваннях ризик смерті знижується аж на 17%, а при інсульті - на 21%.

"Серед інших висновків слід підкреслити, що люди, які споживають до трьох чашок кави на день, мають здоровіше серце з точки зору розміру та функції, відповідно до меншого впливу старіння на орган", - додає Скиталінська.

Споживання великої кількості кави пов’язане з підвищеним ризиком смертності від серцево-судинних захворювань лише у пацієнтів із тяжкою гіпертензією.

"Насправді кава сама по собі не творить чудес, оскільки серцево-судинні захворювання пов’язані з іншими критично важливими факторами способу життя, а саме "західною" дієтою - де надто багато твердих жирів, надто багато цукру", - наголошує дієтолог.

Однак цілком можливо, що кава може покращити ситуацію навіть при "західній" шкідливій дієті.