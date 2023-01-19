Как из молока приготовить удобрение для комнатных растений и рассады: пошаговая инструкция

Молоко полезно не только для здоровья человека. Оно может обогатить полезными минералами и витаминами даже растения. Впрочем, недостаточно им просто полить зелень - из молока следует приготовить специальное удобрение.

О том, как из молока сделать полезную подкормку для рассады и комнатных растений, рассказываем ниже.

Как приготовить подкормку для комнатных растений

Молочные подкормки обеспечивают полноценное питание растениям. Они способствуют профилактике болезней. А еще - Вам не придется переживать за экологичность будущего урожая, если каким таким раствором будете поливать рассаду.

Возьмите 1 литр отстоявшейся воды и растворите в нем 1 чайную ложку молока. Хорошо размешайте. Этот раствор вылейте в грунт. Перед этим нужно полить вазоны обычной отстоявшейся водой.

Неиспользованную смесь не следует хранить, потому что она быстро портится. Для каждой подкормки делайте новый раствор.

Как сделать удобрение для рассады

Молочное удобрение очень полезно для домашней рассады, которую начинают выращивать с середины января.

Возьмите стакан молока и добавьте в него четыре капли йода. Все это тщательно размешайте и растворите в литре чистой воды.

После этого раствором следует опрыскивать рассаду раз в неделю. Так она будет расти быстрее и будет крепкой.

Подобное удобрение можно использовать и для рассады на огороде. Правда, там нужно будет соблюдать несколько других пропорций и технологий.

Растворите 1 литр молока в 9 литрах чистой воды. Эти жидкости должны быть комнатной. Добавьте в смесь 100 г сахара, а затем настаивайте раствор пол часа.

Когда смесь готова, полейте ею компост на огороде, посыпьте сверху землей. Так молочнокислые бактерии будут лучше работать для создания экологического удобрения для огородных культур.

Также можно приготовить удобрение на основе простокваши. Для этого вам понадобятся выполнить следующие шаги:

1 л молока растворите в 10 л воды

полейте смесью землю в радиусе не менее 50 см вокруг цветов

дополнительно полейте чистой водой.

А если растения уже были заражены фитофторозом, к раствору нужно добавить несколько капель йода.