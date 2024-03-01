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Как на iPhone. Эта удобная функция появится на всех смартфонах Android

В Android-смартфонах появится компактная и дешевая альтернатива Face ID (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Стартап Metalenz, выходящий из Гарвардской лаборатории, заключил стратегические партнерства с Samsung и Qualcomm с целью разработки инновационной технологии разблокировки смартфона через распознавание лица.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Android Police, на котором представлены новости, обзоры, телефоны, устройства и советы, связанные с платформами Android.

Что известно про новую функцию

Face ID в iPhone - это удобная, безопасная и быстрая технология. Однако она обладает высокой стоимостью и требует значительного пространства в устройстве, превышая даже размер одной селфи-камеры.

Polar ID объединяет все преимущества сканера от Apple, устраняя его недостатки. Он компактнее за счет меньшего числа компонентов и стоит почти вдвое дешевле. Тем не менее, Polar ID применяет инновационный подход, обеспечивающий высокий уровень безопасности, как утверждают разработчики.

В то время, как Face ID создает невидимую точечную матрицу на лице, которую регистрирует камера, Polar ID использует метод захвата света, отражающегося от лица. Это создает уникальный отпечаток, аналогичный отпечатку пальца.

Polar ID компактнее за счет меньшего числа компонентов и стоит почти вдвое дешевле (фото: Android Police)

Компания успешно продемонстрировала свою технологию на выставке MWC 2024. Polar ID обладает расширенными функциями безопасности, что делает его устойчивым к обману с использованием фотографий или 3D-масок.

Metalenz уже установила стратегический союз с Qualcomm для упрощения интеграции необходимого программного и аппаратного обеспечения в смартфоны на базе Snapdragon. Кроме того, было объявлено сотрудничество с Samsung для внедрения Polar ID в датчик изображения Isocell Vizion 931.

Датчик Polar ID (фото: Android Police)

Ожидается, что Polar ID появится в Android-смартфонах не ранее 2025 года. Разработчики также планируют добавить функции определения здоровья кожи и измерения качества воздуха.

Напомним, что Google представила множество инновационных функций для Android-устройств.

Мы также писали, что Apple впервые за 10 лет представит совершенно новый гаджет.

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