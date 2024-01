Целый и невредимый: iPhone выжил после падения с высоты 5 километров (фото)

Шонатан Бейтс (Seanathan Bates) опубликовал в своем аккаунте X (Twitter) изображение находившегося в защитном чехле iPhone. По его словам, он обнаружил смартфон на обочине дороги во время прогулки по Барнс-роуд. Бейтс отметил, что устройство находится в рабочем состоянии, батарея заряжена наполовину, и на нем активирован "Режим полета" в самолете.

Также на экране отображался электронный билет на багаж от Alaska Airlines, едва не закончившийся крушением. Исходя из этого, Бейтс заключил, что iPhone выпал из самолета и выжил после падения с высоты примерно 5 километров.

Неповрежденный iPhone, упавший с высоты 5 километров (фото: Х/ SeanSafyre)

Интересно отметить, что по опубликованному снимку нельзя точно определить модель устройства - это может быть как iPhone 14 Pro, так и iPhone 15 Pro.

После обнаружения смартфона Бейтс связался с диспетчером Национального совета безопасности на транспорте США, который сообщил ему, что это уже второй найденный смартфон после недавнего инцидента.

С момента публикации поста Бейтса он набрал несколько миллионов просмотров и десятки тысяч лайков.

Находимся на iPhone на стороне путешествия... Смотреть в международном плане с наполовину battery a otevřít baggage claim для #AlaskaAirlines ASA1282



— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024