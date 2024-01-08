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Целый и невредимый: iPhone выжил после падения с высоты 5 километров (фото)

Понедельник 08 января 2024 19:55
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Целый и невредимый: iPhone выжил после падения с высоты 5 километров (фото) После падения с самолета iPhone остался целым (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда 5 января после потери части фюзеляжа во время полета на высоте около 5 километров. Никто из 177 находившихся на борту пассажиров не пострадал, однако, часть их вещей, включая iPhone оказалась за бортом во время инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт Bloomberg.

Шонатан Бейтс (Seanathan Bates) опубликовал в своем аккаунте X (Twitter) изображение находившегося в защитном чехле iPhone. По его словам, он обнаружил смартфон на обочине дороги во время прогулки по Барнс-роуд. Бейтс отметил, что устройство находится в рабочем состоянии, батарея заряжена наполовину, и на нем активирован "Режим полета" в самолете.

Также на экране отображался электронный билет на багаж от Alaska Airlines, едва не закончившийся крушением. Исходя из этого, Бейтс заключил, что iPhone выпал из самолета и выжил после падения с высоты примерно 5 километров.

Целый и невредимый: iPhone выжил после падения с высоты 5 километров (фото)Неповрежденный iPhone, упавший с высоты 5 километров (фото: Х/ SeanSafyre)

Интересно отметить, что по опубликованному снимку нельзя точно определить модель устройства - это может быть как iPhone 14 Pro, так и iPhone 15 Pro.

После обнаружения смартфона Бейтс связался с диспетчером Национального совета безопасности на транспорте США, который сообщил ему, что это уже второй найденный смартфон после недавнего инцидента.

С момента публикации поста Бейтса он набрал несколько миллионов просмотров и десятки тысяч лайков.

Читайте также, как найти iPhone, если он потерялся, выключился или без звука.

А еще мы писали, как пилот лишил пассажирку аэрофобии благодаря записке.

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