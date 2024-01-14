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Как инвестировать деньги, чтобы не "прогореть", а заработать: 4 правила от финансиста

Как правильно инвестировать деньги (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Инвестиции являются одним из лучших способов приумножить свой капитал. Но вместе с этим есть немалые риски потерять деньги. Поэтому перед тем, как вкладывать куда-то свои средства, очень важно грамотно подойти к вопросу и учесть много моментов.

О том, какие ошибки допускают начинающие инвесторы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Наталии Рудевич в Instagram.

Неправильный выбор активов

Не рекомендуется инвестировать в ценные бумаги средства, которые вам понадобятся через год-два. Иногда происходят кризисы и акции падают в цене. На восстановление цен может потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет.

"Поэтому если средства вам понадобятся в скором времени - лучше положите их на банковский вклад. Если же вы инвестируете на долгую перспективу (от 10 лет), то ценные бумаги позволят хорошо заработать", - объясняет эксперт.

Инфляционный риск

Это когда инвестиционный доход не покрывает инфляцию. К примеру, вы инвестировали 100 тыс. грн. Спустя год ваши инвестиции выросли в цене на 10% и теперь стоят 110 тыс. грн. Если инфляция за этот период составляла 15%, то товар, который раньше стоил 100 тыс. грн, теперь стоит 115 тыс. грн и вам просто не хватит ваших 110 тыс., чтобы его купить. Фактически вы потеряли 5 тыс. грн. Поэтому важно выбирать инструменты с доходностью выше инфляции.

Риски, связанные с финансовым посредником

"Это может быть банкротство, прямой обман, высокие комиссии и прочее. Важно тщательно изучать историю деятельности того или иного брокера. А также главное - смотреть на размер комиссии. Если она большая, следует задуматься", - говорит Рудевич.

Риски, связанные со страной размещения инвестиций

Финансист не советует вкладывать все свои средства в ценные бумаги компаний одной страны, особенно если она не сильна экономически.

"В этой стране может произойти дестабилизация политической ситуации или спад экономики. Это может привести к падению на рынке ценных бумаг этой страны. В то время как в других странах может продолжаться экономический бум", - говорит эксперт.

Раньше мы писали о том, как составить финансовый план на 2024 год и реализовать его.

Читайте также о том, как правильно ставить финансовые цели.

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