Как и когда выгодно покупать одежду онлайн: советы для украинских модников

Когда лучше покупать одежду онлайн

Эксперты сервиса OLX утверждают: лучшее время для покупок наряда - по окончании соответствующих сезонов. Для теплой одежды - это февраль, для летней - август. В этот период продавцы снижают цены на остатки товаров, чтобы освободить место нового ассортимента.

Можно также воспользоваться временем межсезонных распродаж, которые чаще всего проводятся в середине апреля или октября.

Перед праздниками можно приобрести вещи по выгодным ценам, ведь магазины часто делают тематические скидки.

Однако не только стоимость является главным фактором для удачной покупки. Для людей важно также качество материалов, практичность одежды.

За последний год украинцы стали чаще выбирать местные бренды, чтобы поддержать своих производителей. Последние часто делают скидки к большим праздникам, например, ко Дню независимости, Пасхе или Дню матери.

Как безопасно покупать онлайн

Тенденция онлайн шопинга все больше становится популярной. Это возможность заказывать вещи из разных уголков Украины, тратить меньше времени на покупки, ведь в онлайн магазинах часто бывают промокоды на покупки, акции и разные предложения, которые позволят платить меньше.

Первое, что стоит сделать, чтобы покупать онлайн одежду без лишних рисков, выбрать надежного продавца или онлайн площадку. Отзывы предыдущих клиентов могут быть полезны для оценки качества товара и надежности.

Также следует ознакомиться со стоимостью доставки и условиями возврата товара, правильно выбрать размер.

Однако самым главным пунктом остается оплата. Ее следует осуществлять только на сайтах с защищенным соединением, на почте при получении товара или использовать услуги, которые помогут защитить ваши деньги от мошенников, например, как OLX Доставка, Пром-оплата и т.д.

В таких случаях не нужно будет перечислять предоплату за товар, платежные данные не передаются продавцу и будут надежно защищены, плюс есть возможность подтвердить и оплатить покупку после осмотра товара на почте.

Какую одежду украинцы чаще всего покупают онлайн

По данным аналитиков OLX, категория одежды и обуви является одной из самых популярных по количеству заказов и объявлений.

Чаще украинцы покупают:

женские и мужские кроссовки

мужские футболки

сумки

бейсболки и кепки

спортивную одежду

Из-за относительно более низких цен и распространения тренда на сознательное потребление одежды многие украинцы предпочитают подержанные товары.

По статистике, предоставленной OLX, наибольшим спросом среди украинцев в категории б/у пользуются: кроссовки, верхняя и спортивная одежда, кофты и свитера, а также сумки.

По словам украинских модников, среди подержанных вещей можно найти популярную сейчас винтажную одежду, а также много интересных аксессуаров и брендовых вещей по приятным ценам.