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Які хитрощі використовують інтернет-магазини, щоб ми частіше робили покупки

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Середа 29 червня 2022 10:05
Які хитрощі використовують інтернет-магазини, щоб ми частіше робили покупки Які хитрощі використовують інтернет-магазини для збільшення продаж (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Доступ до інтернет-магазинів та їхня популярність за останні кілька років зросли у кілька разів. Причинами цього стала пандемія, яка обмежила можливість людям здійснювати покупки у звичайних магазинах та вдосконалення технологій – доступність, легкість та зручність.

Люди стали все частіше робити такі покупки й з інших причин – це хитрощі, які застосовують інтернет-магазини. Ми через такі маніпуляції робимо покупки частіше і купуємо набагато більше речей, ніж нам потрібно.

Які хитрощі використовують інтернет-магазини – читайте нижче.

Прихована ціна

Майже всі інтернет-магазини інтегровані у соціальні мережі. І картинки з цікавими товарами нам трапляються у стрічці новин. Часто ми бачимо картинку, але ціни не вказані.

І щоб дізнатися про вартість, потрібно перейти на сайт. Або ж поставити запитання продавцю, якщо це магазин безпосередньо розміщений у соціальній мережі.

А це, як свідчать дослідження, суттєво збільшує продажі. Вам стає незручно, що ви почали листування і хочете щось купити. Або ж ви вже спалахнули товаром, а ціна стає другорядною.

Крім того, велика кількість коментарів на сторінках у соцмережах підвищує ревалентність сторінки та популярність інтернет-магазину.

Останній товар на складі

На сайті інтернет-магазину часто використовують цей прийом - останній товар на складі або лічильник, скільки залишилося такого товару.

Також, що товар закінчується, заявляють менеджери магазину. І це підштовхує людину до імпульсивної покупки. І ця хитрість працює на "відмінно".

Кращий товар

Цей прийом використовують практично всі інтернет-магазини. Ви заходите на сайт і бачите рекомендовані товари або товари, які користуються більшою популярністю.

Якщо ви уважно вивчатимете ці товари, то зрозумієте, що статистика нічим не підкріплюється і часто до цієї категорії потрапляють не найкращі товари, а ті, які треба швидше продати.

У таких товарів мало відгуків, мінімальний опис і в інтернеті ви зможете знайти такий самий, але ціна у нього буде навіть нижчою, ніж за знижкою.

Величезні знижки

Жарти, що у "чорну п'ятницю" продають все з ціною вдвічі більше за звичайну, але з цінником у мінус 50% - не жарти. Значки на товари в інтернет-магазинах мінус 20% - 30% - 50% - найчастіше не відповідають дійсності.

Магазини продають товари за звичайними цінами, і це звичайна хитрість. Якщо ви перевірите ціну на товар в інших інтернет-магазинах, ви зрозумієте, що вона нічим не відрізняється.

Реєстрація та розсилка

Ви зробили вдалу покупку та вказали свою електронну пошту? Будьте готові до того, що ваша пошта буде засипана рекламними листами - про нові товари, знижки та розпродажі, і найприємніше - обмежений секретний розпродаж, тільки для вас.

І ця хитрість теж працює, тому що з пошти ви одразу переходите на сайт, де вказані знижки. І ви купуєте ще одну футболку, сарафан, косметику або якусь дрібницю для дому. Хоча не планували цього місяця такі покупки.

Допомога онлайн-продавця

На багатьох сайтах виринає віконце чату з онлайн-продавцем, який чемно пропонує свою допомогу. Якщо часу у вас мало – користуйтеся. Але відкиньте у бік емоції та жалість, інакше ви точно щось купите, що не збиралися.

І тут є ще один аспект. Якщо вам пропонують схожий товар та нахвалюють, але це не те, про що ви питали – закривайте вікно.

Якщо один товар нахвалюють, а інший не дуже - вас схиляють до покупки не того, що вам потрібно, а того, що потрібно продати магазину.

Фото та відео товару

Цей прийом працює з багатьма товарами. Під взуття підбирається одяг. Одяг сфотографований на красивій фігурі. Плед та посуд - у гарному інтер'єрі та при правильному освітленні. Іграшки – яскраві та красиві.

Вибирайте ті інтернет-магазини, в яких є можливість обміну, повернення та послуга примірки товару.

Подарунок чи бонус

Багато інтернет-магазинів кладуть у вашу посилку невеликий подарунок. Це можуть бути шнурки до взуття, пара шкарпеток, солодощі, одноразові пробники косметики.

Це не обман, а скоріше відмінний спосіб змусити вас перейнятися симпатією до продавця і спонукання знову замовити щось саме в цьому інтернет-магазині.

До речі, раніше ми писали, що українців попередили про аферистів, які пропонують підробіток дома.

А також розповідали про те, які хитрощі для обману покупців використовують у супермаркетах.

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