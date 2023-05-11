Як і коли вигідно купувати одяг онлайн: поради для українських модників

Коли краще купувати одяг онлайн

Експерти сервісу OLX стверджують: найліпший час для покупок вбрання - після закінчення відповідних сезонів. Для теплого одягу - це лютий, для літнього - серпень. В цей період продавці знижують ціни на залишки товарів, щоб звільнити місце для нового асортименту.

Можна також скористатися часом міжсезонних розпродажів, які найчастіше проводять у середині квітня або жовтня.

Перед святами також можна придбати речі за вигідними цінами, адже магазини часто роблять тематичні знижки.

Проте, не лише вартість є головним фактором для вдалої покупки. Для людей важлива також якість матеріалів, практичність одягу.

За останній рік українці також стали частіше обирати місцеві бренди, щоб підтримати своїх виробників. Останні ж часто роблять знижки до великих свят, наприклад, до Дня незалежності, Великодня чи Дня матері.

Як безпечно купувати онлайн

Тенденція онлайн шопінгу все більше стає популярною. Це змога замовляти речі з різних куточків України, витрачати менше часу на покупки, адже онлайн магазинах часто бувають промокоди на покупки, акції та різні пропозиції, які дозволять платити менше.

Найперше, що варто зробити, щоб купувати онлайн одяг без зайвих ризиків, вибрати надійного продавця або онлайн майданчик. Відгуки попередніх клієнтів можуть бути корисними для оцінки якості товару та надійності.

Також варто ознайомитися з вартістю доставки та умовами повернення товару, правильно вибрати розмір.

Однак, найголовнішим пунктом залишається оплата. Її варто здійснювати лише на сайтах із захищеним з'єднанням, на пошті при отриманні товару або використовувати послуги, які допоможуть захистити ваші гроші від шахраїв, наприклад, як OLX Доставка, Пром-оплата тощо.

В таких випадках не потрібно буде перераховувати передоплату за товар, платіжні дані не передаються продавцю і є надійно захищені, плюс є можливість підтвердити та оплатити покупку після огляду товару на пошті.

Який одяг українці найчастіше купують онлайн

За даними аналітиків OLX, категорія одяг та взуття є однією з найбільш популярних за кількістю замовлень та оголошень.

Найчастіше українці купують:

жіночі та чоловічі кросівки

чоловічі футболки

сумки

бейсболки та кепки

спортивний одяг

Через відносно нижчі ціни та поширення тренду на свідоме споживання одягу, багато українців віддають перевагу вживаним товарам.

За статистикою, наданою OLX, найбільшим попитом серед українців у категорії вживаних товарів користуються: кросівки, верхній та спортивний одяг, кофти та светри, а також сумки.

За словами українських модників, серед вживаних речей можна знайти популярний зараз вінтажний одяг, а також багато цікавих аксесуарів та брендових речей за приємними цінами.