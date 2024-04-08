RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как и когда в Украине увидеть полное солнечное затмение и "комету Дьявола"

Увидеть солнечное затмение и комету можно уже сегодня (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 8 апреля 2024 года, украинцы, как и все человечество, смогут наблюдать за полным солнечным затмением, а также за зеленой "кометой Дьявола".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где именно и в котором часу можно следить за этими уникальными природным явлением и космическим объектом, а также где затемнение "покажется" человечеству вживую.

При подготовке материала были использованы следующие источники: NASA, NASA Science, Great American Eclipse, The Cosmos News.

Как и когда солнечное затмение и комету увидят украинцы

Полное солнечное затмение происходит тогда, когда Луна проходит между Солнцем и Землей и ненадолго закрывает весь диск светила.

В этот момент видна тонкая, почти белая внешняя атмосфера Солнца, которая называется короной.

Фазы солнечного затмения (инфографика: greatamericaneclipse.com)

В Украине полного солнечного затмения вживую видно не будет.

Те, кому не удалось находиться "на пути" затемнения, смогут наблюдать за этим природным явлением удаленно - онлайн.

Для этого Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA - создало специальную видеотрансляцию на YouTube.

 

Чтобы не пропустить солнечное затмение в видеоформате и наблюдать за ним одновременно с остальным миром, нужно помнить о разнице во времени.

Видеотрансляция NASA начнется в 20:00, а пик затемнения для украинцев придется на 20:18 по киевскому времени.

Приблизительно в это же время в небе должна показаться и удивительная комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks), более известная как "комета Дьявола".

До этого она двигалась по внутренней части нашей системы к Солнцу со скоростью около 64 500 км/ч, но впоследствии развернулась и полетела в направлении Земли.

 

Кто сможет увидеть солнечное затмение своими глазами

Вживую за полной фазой солнечного затмения 8 апреля можно будет наблюдать на территории Мексики, США и Канады.

Оно будет продолжаться в течение 4 минут и 27 секунд.

Частичные фазы затемнения могут быть видны в других уголках Северной Америки, Центральной Америки и даже в Западной Европе.

В то же время, по словам ученых, хорошо видимым полное солнечное затмение будет в около 40 населенных пунктах.

Время и продолжительность затмения в разных населенных пунктах (инфографика: greatamericaneclipse.com)

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Затмение СолнцаПланеты