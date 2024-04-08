Как и когда в Украине увидеть полное солнечное затмение и "комету Дьявола"

Как и когда солнечное затмение и комету увидят украинцы

Полное солнечное затмение происходит тогда, когда Луна проходит между Солнцем и Землей и ненадолго закрывает весь диск светила.

В этот момент видна тонкая, почти белая внешняя атмосфера Солнца, которая называется короной.

Фазы солнечного затмения (инфографика: greatamericaneclipse.com)

В Украине полного солнечного затмения вживую видно не будет.

Те, кому не удалось находиться "на пути" затемнения, смогут наблюдать за этим природным явлением удаленно - онлайн.

Для этого Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA - создало специальную видеотрансляцию на YouTube.

Чтобы не пропустить солнечное затмение в видеоформате и наблюдать за ним одновременно с остальным миром, нужно помнить о разнице во времени.

Видеотрансляция NASA начнется в 20:00, а пик затемнения для украинцев придется на 20:18 по киевскому времени.

Приблизительно в это же время в небе должна показаться и удивительная комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks), более известная как "комета Дьявола".

До этого она двигалась по внутренней части нашей системы к Солнцу со скоростью около 64 500 км/ч, но впоследствии развернулась и полетела в направлении Земли.

Кто сможет увидеть солнечное затмение своими глазами

Вживую за полной фазой солнечного затмения 8 апреля можно будет наблюдать на территории Мексики, США и Канады.

Оно будет продолжаться в течение 4 минут и 27 секунд.

Частичные фазы затемнения могут быть видны в других уголках Северной Америки, Центральной Америки и даже в Западной Европе.

В то же время, по словам ученых, хорошо видимым полное солнечное затмение будет в около 40 населенных пунктах.

Время и продолжительность затмения в разных населенных пунктах (инфографика: greatamericaneclipse.com)