Как готовить батат, чтобы не потерять его вкус: три простых способа

Батат - это не только вкусный, но и полезный овощ, который становится все более популярным в рационе украинцев. Он богат витаминами, минералами и клетчаткой, а также имеет замечательный вкус, который можно раскрыть при правильном приготовлении.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, как приготовить батат, чтобы блюдо было максимально вкусным.

Как готовить батат

Батат - универсальный овощ, который можно готовить разными способами: жарить, варить или запекать.

Каждый из этих методов позволяет сохранить его натуральный вкус и полезные свойства. Но важно не переусердствовать с приправами и маслом, чтобы не заглушить природную сладость батата.

Как жарить батат

Жареный батат - это отличный гарнир или даже основное блюдо. Для жарки лучше всего использовать молодой батат, поскольку он менее волокнистый и имеет более нежный вкус. Самый простой рецепт жареного батата состоит из таких шагов:

Очистьте батат от кожуры и нарежьте его на кубики или ломтики.

Нагрейте сковороду с небольшим количеством масла (можно использовать оливковое или подсолнечное).

Всыпьте батат в горячую сковороду и жарьте на среднем огне, до золотистой корочки, периодически перемешивая.

По желанию добавьте специи - например, паприку, тимьян или розмарин, чтобы усилить вкус.

Важно не пережарить батат, чтобы он не стал сухим и не потерял своих вкусовых качеств. Желательно не использовать слишком много масла, поскольку батат уже имеет естественную сладость и может стать слишком жирным.

Как варить батат

Вареный батат - это один из самых простых способов готовки, который позволяет сохранить большинство витаминов и минералов. Для варки батата есть несколько вариантов, но вот основной способ:

Очистите батат от кожуры и нарежьте корнеплод на одинаковые куски, чтобы они равномерно сварились.

Положите батат в кастрюлю с холодной водой, добавьте немного соли и доведите жидкость до кипения.

Варите на среднем огне примерно 15-20 минут, пока батат не станет мягким. Проверьте готовность, проколов один из кусочков вилкой.

После варки можно сделать пюре, добавив немного масла или меда для усиления вкуса. Чтобы сохранить больше питательных веществ батата, можно варить его в кожуре, а затем почистить.

Как готовить батат (иллюстративное фото: Freepik)

Вареный батат хорошо подходит в качестве гарнира к мясу или рыбе. Сохраняя его натуральный вкус, вы получите вкусное и полезное блюдо.

Как запекать батат

Запекание - один из лучших способов приготовления батата, поскольку вкус корнеплода становится более выразительным, обогащается карамелизированными нотками, а батат сохраняет все полезные вещества. Вот простой рецепт для запекания:

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Промойте батат и, по желанию, оставьте кожуру. Нарежьте корнеплод на круги или кубики, в зависимости от ваших предпочтений.

Положите нарезанный батат на противень, смазанный растительным маслом. Для дополнительного вкуса можно присыпать специями - чили, черным перцем или паприкой.

Запекайте батат около 30-40 минут, периодически проверяя готовность. Для равномерного запекания переворачивайте его несколько раз.

Когда батат станет мягким и карамелизируется, его можно подавать как гарнир или основное блюдо.

Запеченный батат прекрасно сочетается с соусами и различными приправами. Это также идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться натуральным вкусом овоща без лишнего жира.