Как приготовить говядину, чтобы она не была жесткой: не повторяйте эти ошибки

Многие люди отказываются от говядины, потому что она часто получается неаппетитной. Однако проблема не в мясе, а в неправильном приготовлении.

Об ошибках в приготовлении говядины рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польское издание Onet .

Какие самая большая ошибка в приготовлении говядины

Говядина, известная своим благородством и богатством вкуса, является настоящим деликатесом на столах любителей мясных блюд. Кроме этого, говядину ценят за интенсивный красный цвет и богатство питательных веществ, является источником белка, витаминов и минералов, таких как фосфор, железо и цинк.

Обычно, чтобы сделать блюдо из говядины сочным, предварительно мясо маринуют. Впрочем, хотя маринование - это ключевой момент, на этом обработка говядины для идеального блюда не заканчивается.

Чтобы говядина была сочной и нежной, но при этом получила идеальную текстуру, необходимо обращать внимание на внешний вид мяса.

Залог успеха в приготовлении говядины - выбор мяса светло-красного цвета со светло-кремовым жиром и правильная термическая обработка. А вот темно-красного мяса с желто-коричневым жиром стоит избегать - это признак того, что кусок происходит от старых животных, поэтому будет жестче даже после правильного приготовления.

Как правильно приготовить говядину

Опытные повара имеют собственные методы приготовления идеальной говядины. Вопреки, казалось бы сложной обработке жесткого мяса, это довольно простая процедура.

Чтобы говядина никогда не была пересушенной и жесткой, достаточно трех шагов. Маринование с добавлением уксуса, лимонного сока или спирта - первый шаг к идеальному мясу.

Второй - это правильная нарезка мяса. Помните, что всегда нужно разрезать говядину поперек волокон. Использование острого ножа здесь является не менее важным.

Третий - длительное обжаривание при умеренной температуре. Только так можно получить из говядины все самое лучшее. При жарке на высокой температуре стоит сокращать время обработки, чтобы говядина не потеряла свою нежность.