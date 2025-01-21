Пасуля с капустой: старинный рецепт блюда закарпатской кухни

Пасуля - это старинное блюдо из фасоли, присущее закарпатской кухне. Это веганское блюдо можно подавать как гарнир или готовить отдельно, в том числе и к посту.

О том, как готовить закарпатское блюдо пасулю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".

Что нужно для пасули

Для того, чтобы приготовить это традиционноє блюдо закарпатской кухни, необходимы эти ингредиенты:

консервированная (или отваренная) фасоль - 540 мл

квашеная капуста - 3-4 стакана

лук (маленький) - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

растительное масло - 3 ст. л.

вода - 1,5-2 л

томатная паста - 1 ст. л.

соль - по вкусу

черный молотый перец - по вкусу

сладкая паприка - 2 ч. л.

Как готовить пасулю

Для того, чтобы приготовить пасулю с капустой по-закарпатски, нужно почистить лук и зубчики чеснока. Затем эти ингредиенты нужно измельчить ножом.

По традиционному рецепту фасоль сначала замачивают на ночь, а затем отваривают. Однако, чтобы ускорить время приготовления, можно использовать любую консервированную фасоль.

Перед использованием бобы нужно промыть под проточной водой. Вместо квашеной капусты можно использовать свежую, однако вкус будет несколько иным.

Сперва в кастрюле с толстыми стенками разогрейте растительное масло, а затем положите в посуду лук. Его нужно жарить в течение минуты, до размягчения. Тогда добавьте измельченный чеснок и протушите ингредиенты примерно 30 секунд.

Всыпьте сладкую паприку, быстро перемешайте лук и сразу после этого добавьте промытую консервированную фасоль.

Как готовить пасулю с капустой (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Перемешайте фасоль с остальными ингредиентами, добавьте томатную пасту, соль и черный перец по вкусу. Влейте в кастрюлю несколько стаканов воды. Вливать всю воду сразу не нужно - так труднее регулировать консистенцию блюда.

Добавьте капусту к закарпатскому блюду. После этого пасулю нужно довести до кипения и варить до размягчения капусты. Квашеная капуста довольно мягкая, поэтому в этом случае пасулю достаточно довести до кипения.

Как готовить пасулю с капустой (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Время от времени, пока жидкость закипает, необходимо перемешивать блюдо. Чтобы сделать пасулю более жидкой, можно добавить воды. Пасулю с фасолью можно сразу подавать к столу, или же есть охлажденной.