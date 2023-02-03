Как формируется сумма в счете за электричество: в YASNO объяснили

Как формируется счет за свет

"На самом деле здесь все просто. Главный этап в этом процессе зависит не от ОСР или поставщика, а именно от потребителя. Все, что ему нужно - это своевременно передать показания счетчика", - пишет Коваленко.

Оператор системы распределения рассчитывает объем потребления клиента, передает данные в энергокомпанию. Она в свою очередь умножает объем на тариф, учитывает переплату или задолженность и выставляет финальный счет.

Так работает этот способ в случае своевременной передачи показателей. Однако если этого не делать, ситуация сложится иначе.

Для того чтобы получать правильные счета за свет, нужно ежемесячно передавать показатели счетчика (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

"За декабрь не передали показания 34% киевлян и 29% жителей Днепровской области. ОСР должна рассчитать их объем потребления "по среднему", такие правила", - объясняет специалист.

Это означает, что берут показатели прошлых периодов и определяют среднесуточное потребление. Дело в том, что оно может существенно отличаться от того, что вы использовали за месяц.

Именно тогда и получается так, что вы якобы использовали меньше электроэнергии, а оплатили ту же сумму, что и в прошлом месяце, если не выше.

Можно ли исправить ситуацию

По словам Коваленко, для того чтобы нормализовать свои счета, стоит:

оплатить всю сумму, которая пришла

в следующем месяце вовремя передать показания

Тогда перерасчет будет произведен, а переплата за предыдущий месяц будет учтена в оплате за следующий.

Как передать показатели счетчика

Это можно сделать тремя способами: