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Как зарядить мобильный, если нет света. Гениальные трюки, которые выручат

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Понедельник 30 января 2023 11:31
Как зарядить мобильный, если нет света. Гениальные трюки, которые выручат Фото: Как зарядить телефон без света (freeepik. com)
Автор: Людмила Жукова

При постоянных отключениях света в Украине из-за российских обстрелов - вопрос зарядки смартфона, как никогда актуален.

Как пополнить заряд телефона, если у вас нет электричества рассказали эксперты издания Sante Plus.

Как зарядить смартфон без розетки?

Итак, первый способ зарядить устройство - это с кабелем USB и компьютером.

Смартфон можно заряжать от компьютера или ноутбука. Первое правило для того, чтобы этот трюк был эффективным, — иметь под рукой USB-кабель. После вам нужно найти компьютер с питанием от батареи, совместимый с вашим USB-кабелем. Убедитесь, что уровень заряда батареи увеличивается эффективно и правильно. Конечно, это может занять некоторое время, но это отличный вариант, когда у вас батарея разряжена.

В машине

В случае отключения электроэнергии вы также можете подключить свой мобильный телефон к автомобилю. Просто убедитесь, что у вас есть адаптер USB-кабеля, совместимый с вашим мобильным телефоном. Ваше устройство будет быстро заряжаться и сразу же будет готово к работе.

С зарядным устройством с солнечной батареей

Знаете ли вы, что существуют портативные зарядные устройства, которые используют энергию с выгодой для окружающей среды? Они заряжаются энергией, которую поглощают от солнца, и особенно полезны, когда вы находитесь в отпуске летом или в солнечном месте. Просто оставьте зарядное устройство на солнце в горизонтальном положении, чтобы оно постепенно заряжалось. Потом вы сможете от него зарядить свой телефон.

Павербенк

Чтобы компенсировать перебои в подаче электроэнергии или зарядить устройство без электрической розетки, вам необходимо приобрести портативный аккумулятор. Мы рекомендуем не забывать заряжать его и всегда иметь при себе USB-кабель.

Читайте также, какие устройства лучше отключить из сети перед сном.

А также мы писали, вредит ли быстрая зарядка батарее вашего телефона.

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