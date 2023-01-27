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Украинцам объяснили, почему даже с отключениями счета за свет не становятся меньше

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Украина, Пятница 27 января 2023 10:39
Украинцам объяснили, почему даже с отключениями счета за свет не становятся меньше Почему не уменьшаются показатели света (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине продолжают действовать отключение света. В некоторых регионах они плановые, в некоторых - аварийные или экстренные в зависимости от ситуации. Однако даже за все это время вы могли заметить, что суммы в счетах при этом не изменяются.

Представители компании YASNO объяснили, почему так происходит, на своей странице в Facebook.

Почему счета за свет приходят те же, что и к отключениям

По словам специалистов энергокомпании, на это влияют два фактора:

  • регулярность передачи показателей
  • активное использование электроэнергии после возобновления поставок

Разберем каждый из них поочередно.

Передача показателей

Если вы регулярно передавали показания, оператор системы распределения может рассчитать разницу между вашими предварительными и текущими данными. Полученная сумма - это ваш фактический объем потребления.

Если вы этого не делали, объем электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению, которое часто может быть превышенным. Тогда сумма может не соответствовать ожиданиям, даже если из-за отключения электроэнергии потребление за месяц снизилось.

Использование после возобновления поставок

Энергетики называют этот процесс "отложенным потреблением".

Это значит, что когда у вас дома появился свет, работать начинают одновременно несколько мощных приборов. Это нормально, однако в этот момент происходит резкий скачок потребления.

С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители дома снова останутся без света. С другой - таким образом может компенсироваться объем электроэнергии, сэкономленный при отключении.

Потому в итоге и получится так, что в счете за месяц будет использовано столько же электроэнергии, как и тогда, когда отключений не было.

Какие бытовые приборы требуют много мощности

  • электрочайник
  • электроплитка
  • кофеварка
  • микроволновка
  • пылесос
  • посудомоечная машина
  • электрическая духовка
  • утюг
  • стиральная машина
  • бойлер
  • электрообогреватель
  • телевизор
  • компьютер

Раньше мы рассказывали, как экономить до 50% электроэнергии при отключениях.

Мы также рассказывали, какую температуру следует поддерживать дома, чтобы не переплачивать за отопление.

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