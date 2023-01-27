Украинцам объяснили, почему даже с отключениями счета за свет не становятся меньше
В Украине продолжают действовать отключение света. В некоторых регионах они плановые, в некоторых - аварийные или экстренные в зависимости от ситуации. Однако даже за все это время вы могли заметить, что суммы в счетах при этом не изменяются.
Представители компании YASNO объяснили, почему так происходит, на своей странице в Facebook.
Почему счета за свет приходят те же, что и к отключениям
По словам специалистов энергокомпании, на это влияют два фактора:
- регулярность передачи показателей
- активное использование электроэнергии после возобновления поставок
Разберем каждый из них поочередно.
Передача показателей
Если вы регулярно передавали показания, оператор системы распределения может рассчитать разницу между вашими предварительными и текущими данными. Полученная сумма - это ваш фактический объем потребления.
Если вы этого не делали, объем электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению, которое часто может быть превышенным. Тогда сумма может не соответствовать ожиданиям, даже если из-за отключения электроэнергии потребление за месяц снизилось.
Использование после возобновления поставок
Энергетики называют этот процесс "отложенным потреблением".
Это значит, что когда у вас дома появился свет, работать начинают одновременно несколько мощных приборов. Это нормально, однако в этот момент происходит резкий скачок потребления.
С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители дома снова останутся без света. С другой - таким образом может компенсироваться объем электроэнергии, сэкономленный при отключении.
Потому в итоге и получится так, что в счете за месяц будет использовано столько же электроэнергии, как и тогда, когда отключений не было.
Какие бытовые приборы требуют много мощности
- электрочайник
- электроплитка
- кофеварка
- микроволновка
- пылесос
- посудомоечная машина
- электрическая духовка
- утюг
- стиральная машина
- бойлер
- электрообогреватель
- телевизор
- компьютер
Раньше мы рассказывали, как экономить до 50% электроэнергии при отключениях.
Мы также рассказывали, какую температуру следует поддерживать дома, чтобы не переплачивать за отопление.