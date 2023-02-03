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Як формується сума в рахунку за електрику: в YASNO пояснили

Звідки з'являється сума у квитанціях (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Рахунки за світло приходять щомісяця, і суми в них часто можуть відрізнятися. Чи задумувалися ви колись, як саме формується сума у квитанції за світло? У цьому випадку все залежить від самого споживача та вчасної передачі показників лічильника.

Про це розповів гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

Як формується рахунок за світло

"Насправді тут все просто. Головний етап у цьому процесі залежить не від ОСР чи постачальника, а саме від споживача. Все, що йому потрібно - це вчасно передати показання лічильника", - пише Коваленко.

Оператор системи розподілу розраховує обсяг споживання клієнта, передає ці дані в енергокомпанію. Вона своєю чергою множить обсяг на тариф, враховує переплату чи заборгованість та виставляє фінальний рахунок.

Так працює цей метод у випадку своєчасної передачі показників. Проте, якщо цього не робити, ситуація складеться інакше.

Для того, щоб отримувати правильні рахунки за світло, потрібно щомісяця передавати показники лічильника (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

"За грудень не передали показання 34% киян та 29% жителів Дніпровщини. ОСР має розрахувати їх обсяг споживання "по середньому", такими є правила", - пояснює фахівець.

Це означає, що беруть показники минулих періодів і визначають середньодобове споживання. Річ у тім, що воно може суттєво відрізнятися від того, що ви використали за поточний місяць.

Саме тоді й виходить так, що ви нібито використали менше електроенергії, а сплатили ту саму суму, що й минулого місяця, якщо не вищу.

Чи можна виправити ситуацію

За словами Коваленка, для того, щоб нормалізувати свої рахунки, варто:

  • сплатити всю суму, яка прийшла
  • наступного місяця вчасно передати показання

Тоді перерахунок буде зроблено, а переплата за попередній місяць буде врахована в оплаті за наступний.

Як передати показники лічильника

Це можна зробити трьома способами:

  • через особистий кабінет на сайті вашої енергокомпанії
  • через кол-центр за номерами (044) 459 07 40, (067) 495 70 40, (093) 495-70-40 або (099) 495-70-40
  • через мобільний додаток "Мережі онлайн"

Раніше ми розповідали, чому навіть за відсутності світла суми за нього не стають меншими.

Читайте також, як зарядити мобільний телефон, якщо вдома вимкнули світло.

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