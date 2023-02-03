Как формируется сумма в счете за электричество: в YASNO объяснили
Счета за свет приходят ежемесячно, и суммы в них часто могут отличаться. Задумывались ли вы когда-нибудь, как именно формируется сумма в квитанции за свет? В этом случае все зависит от самого потребителя и передачи показателей счетчика.
Об этом рассказал гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.
Как формируется счет за свет
"На самом деле здесь все просто. Главный этап в этом процессе зависит не от ОСР или поставщика, а именно от потребителя. Все, что ему нужно - это своевременно передать показания счетчика", - пишет Коваленко.
Оператор системы распределения рассчитывает объем потребления клиента, передает данные в энергокомпанию. Она в свою очередь умножает объем на тариф, учитывает переплату или задолженность и выставляет финальный счет.
Так работает этот способ в случае своевременной передачи показателей. Однако если этого не делать, ситуация сложится иначе.
Для того чтобы получать правильные счета за свет, нужно ежемесячно передавать показатели счетчика (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
"За декабрь не передали показания 34% киевлян и 29% жителей Днепровской области. ОСР должна рассчитать их объем потребления "по среднему", такие правила", - объясняет специалист.
Это означает, что берут показатели прошлых периодов и определяют среднесуточное потребление. Дело в том, что оно может существенно отличаться от того, что вы использовали за месяц.
Именно тогда и получается так, что вы якобы использовали меньше электроэнергии, а оплатили ту же сумму, что и в прошлом месяце, если не выше.
Можно ли исправить ситуацию
По словам Коваленко, для того чтобы нормализовать свои счета, стоит:
- оплатить всю сумму, которая пришла
- в следующем месяце вовремя передать показания
Тогда перерасчет будет произведен, а переплата за предыдущий месяц будет учтена в оплате за следующий.
Как передать показатели счетчика
Это можно сделать тремя способами:
- через личный кабинет на сайте вашей энергокомпании
- через колл-центр по номерам (044) 459 07 40, (067) 495 70 40, (093) 495-70-40 или (099) 495-70-40
- через мобильное приложение "Мережі онлайн"
Раньше мы рассказывали, почему даже при отсутствии света суммы за него не становятся меньше.
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