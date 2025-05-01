Как Favbet Foundation под руководством Андрея Матюхи поддерживает развитие спорта и образования для детей

Благотворительная организация Favbet Foundation, возглавляемая Андреем Матюхой, продолжает реализовывать программы, направленные на развитие спортивной среды в Украине. Среди ключевых направлений работы - поддержка детского спорта и внедрение обучающих инициатив для тренеров и молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда.

Так, в январе 2025 года Favbet Foundation совместно с организацией FAST начала реализацию учебного курса по оказанию первой медицинской помощи для тренеров и спортсменов. Программа адаптирована к потребностям спортивной среды и имеет целью подготовить специалистов, способных оперативно реагировать в случае неотложных состояний во время тренировок или соревнований.

Курс охватывает три учебных модуля: сердечно-легочная реанимация; остановка кровотечения с использованием доступных средств и действия при подозрении на инфаркт или инсульт.

Занятия проводятся в формате теоретических инструктажей и практических упражнений. Акцент - на прикладных навыках, которые можно применить до прибытия скорой медицинской помощи.

В течение января-февраля 2025 года уже состоялось 10 тренингов, в которых приняли участие 212 представителей спортивного сообщества по различным дисциплинам: спортивная гимнастика, гребля, легкая и тяжелая атлетика, дзюдо, греко-римская и вольная борьба.

Favbet Foundation и Андрей Матюха планируют расширить программу: до конца 2025 года предполагается охватить еще более 1600 участников в разных регионах Украины. Инициатива является частью долгосрочной стратегии по укреплению безопасности в детском и юношеском спорте.

Еще одно направление работы фонда - программа "Клуб Супергероев", реализуемая в рамках инициативы Favbet Kids. В рамках проекта фонд предлагает детям бесплатные спортивные секции, обучающие мероприятия и активности.

Присоединиться к клубу можно:

через регистрационную форму на странице Favbet Foundation в Facebook;

обратившись к координаторам секций;

следя за анонсами в соцсетях.

В партнерстве со спортивным клубом SpartaBox фонд также организовал "Зимнюю Спартакиаду" для детей 6-14 лет. В программе были спортивные активности, в частности "борцовский баскетбол" и турнир "борьба за пояс". Целью мероприятия было развитие командной работы, физических навыков и стрессоустойчивости у детей во время военного периода.

Также Favbet Foundation сосредотачивается на практических инициативах, таких как - подготовка тренеров, создание бесплатного доступа к спорту, реализация инклюзивных учебных программ.

"Инвестиции в развитие детей - инвестиции в будущее страны. Нам нужны не лозунги, а инструменты и системная работа", - подчеркнул Матюха.