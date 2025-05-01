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Як Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи підтримує розвиток спорту та освіти для дітей

Четвер 01 травня 2025 20:27
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Як Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи підтримує розвиток спорту та освіти для дітей Як Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи підтримує розвиток спорту та освіти для дітей (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Благодійна організація Favbet Foundation, очолювана Андрієм Матюхою, продовжує реалізовувати програми, спрямовані на розвиток спортивного середовища в Україні. Серед ключових напрямів роботи — підтримка дитячого спорту та впровадження навчальних ініціатив для тренерів і молоді.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення фонду.

Так, у січні 2025 року Favbet Foundation спільно з організацією FAST розпочала реалізацію навчального курсу з надання першої медичної допомоги для тренерів і спортсменів. Програма адаптована до потреб спортивного середовища та має на меті підготувати фахівців, здатних оперативно реагувати у разі невідкладних станів під час тренувань або змагань.

Курс охоплює три навчальні модулі: серцево-легенева реанімація; зупинка кровотечі з використанням доступних засобів та дії при підозрі на інфаркт або інсульт.

Заняття проводяться у форматі теоретичних інструктажів та практичних вправ. Акцент — на прикладних навичках, які можна застосувати до прибуття швидкої медичної допомоги.

Упродовж січня–лютого 2025 року вже відбулося 10 тренінгів, у яких взяли участь 212 представників спортивної спільноти з різних дисциплін: спортивна гімнастика, веслування, легка та важка атлетика, дзюдо, греко-римська і вільна боротьба.

Як Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи підтримує розвиток спорту та освіти для дітей

Favbet Foundation і Андрій Матюха планують розширити програму: до кінця 2025 року передбачається охопити ще понад 1600 учасників у різних регіонах України. Ініціатива є частиною довгострокової стратегії зі зміцнення безпеки в дитячому та юнацькому спорті.

Ще один напрям роботи фонду — програма "Клуб Супергероїв", що реалізується в межах ініціативи Favbet Kids. У межах проєкту фонд пропонує дітям безкоштовні спортивні секції, навчальні заходи та активності.

Долучитися до клубу можна:

  • через реєстраційну форму на сторінці Favbet Foundation у Facebook;
  • звернувшись до координаторів секцій;
  • слідкуючи за анонсами у соцмережах.

Як Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи підтримує розвиток спорту та освіти для дітей

У партнерстві зі спортивним клубом SpartaBox фонд також організував "Зимову Спартакіаду" для дітей 6–14 років. У програмі були спортивні активності, зокрема "борцівський баскетбол" та турнір "боротьба за пасок". Захід мав на меті розвиток командної роботи, фізичних навичок та стресостійкості у дітей під час воєнного періоду.

Також Favbet Foundation зосереджується на практичних ініціативах, таких як - підготовка тренерів, створення безкоштовного доступу до спорту, реалізація інклюзивних навчальних програм.

"Інвестиції в розвиток дітей — інвестиції у майбутнє країни. Нам потрібні не гасла, а інструменти й системна робота", — наголосив Матюха.

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