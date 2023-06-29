Названы три области Украины, в которых тариф на воду не повысят

В Украине с 1 июля 2023 будет повышена стоимость водоснабжения и водоотведения. Однако в трех областях размер платежек для украинцев – не изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления НКРЭКУ.

Речь идет о Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Это связано с тем, что на их территории продолжаются боевые действия, а большинство населенных пунктов пострадало от действий оккупантов.

Также не изменится сумма в платежках для получающих субсидии из-за того, что они будут автоматически перечислены.

Следует отметить, что в других областях тариф на воду будет повышен в два этапа – 1 июля и 1 сентября. Данное решение было принято на заседании НКРЭКУ в четверг, 29 июня. Оно связано со значительным удорожанием электроэнергии и реагентов для очистки воды.

Ранее РБК-Украина сообщало, что тарифы на воду планировали поднять еще в начале июня. Однако тогда повышение было отложено в связи с тем, что первоначально новые тарифы на воду необходимо было просчитать для бизнеса.

Ранее Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 гривны за кВт-ч. Решение продиктовано подготовкой энергосистемы к осенне-зимнему периоду и дорогостоящим ремонтом после российских атак.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, это минимальный тариф, который позволит сберечь энергетическую систему.

О том, на сколько вырастут платежки читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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