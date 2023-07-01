Тариф на воду в Украине повысили. Какая цена будет с 1 июля (список по городам)
С 1 июля украинцам придется больше платить за воду. НКРЭКУ установила новые тарифы практически для всех водоканалов страны. Суммы в квитанциях вырастут в среднем на треть.
Подробнее о том, какие цены на воду для населения будут в городах с 1 июля – в материале РБК-Украина.
На сколько подорожает вода
Решение НКРЭКУ о повышении тарифов касается 34 водоканалов страны. Цены установлены для каждого предприятия отдельно, в зависимости от региона. Средний размер повышения составит 32%.
Если домохозяйство в среднем использует 6,5 кубов воды в месяц и ранее оплачивало 194 грн/мес (тариф - 29,78 грн/куб.м), то с 1 июля эта сумма увеличится до 256 грн/мес (новый тариф - 39,37 грн/куб.м). Таким образом, вода подорожает в среднем на 62 грн/мес.
Тарифы по городам
В Киеве новый тариф с 1 июля составит 41,136 грн/куб.м (ранее 30,384 грн/куб.м):
- централизованное водоснабжение 22,884 грн/куб.м с НДС (ранее 16,164 грн/куб.м);
- централизованный водоотвод 18,252 грн/м³ с НДС (ранее 14,22 грн/куб.м).
В других городах установлены следующие тарифы (указана сумма услуг водоснабжения+водоотведения, с учетом НДС 20%):
- "Луцкводоканал" - 32,55 грн
- "Аульский водовод" (Днепропетровский облсовет) - 34,28 грн
- "Энергоресурсы" (Никополь) - 40,89 грн
- "Кривбассводоканал" (Кривой Рог) - 38,74 грн
- "Краматорский водоканал" - 39,61 грн
- ПУВКХ Ужгорода - 54,57 грн
- КП "Водоканал" (Запорожье) - 36,72 грн
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 36,66 грн
- "Белоцерковьввода" - 50,08 грн
- "Львовводоканал" - 29,07 грн
- "Инфокс" (филиал "Инфоксводоканал", Одеса) - 46,36 грн
- "Кременчугводоканал" - 41,16 грин
- "Полтававодоканал" - 44,44 грн
- "Горводоканал" (Сумской городской совет) - 38,68 грн
- КП "Хмельницкводоканал" - 34,36 грн
- КП "Гортепловодоэнергия" (Каменец-Подольский) - 37,66 грн
- "Черновцыводоканал" - 32,97 грн
- Никопольское ПУВКХ - 42,74 грн
- "Днепрводоканал" - 40,66 грн
- "Ровнооблводоканал" - 45,25 грн
Кто будет платить за воду больше
В НКРЭКУ отмечают, что повышение тарифов будет поэтапным для тех водоканалов, где рост цен оказался наибольшим.
Цены поднимут с 1 июля, а затем 1 сентября - второй этап повышения.
Тарифы будут такими (с учетом НДС):
- "Винницаоблводоканал": с 1 июля - 35,82 грн; с 1 августа - 42,9 грн
- "Житомирводоканал": с 1 июля - 48,14 грн; с 1 августа - 63,61 грн "Новомосковскводоканал": с 1 июля - 59,17 грн; с 1 августа - 61,06 грн
- "Днепр - Западный Донбасс": с 1 июля - 39,13 грн; с 1 августа - 42,21 грн
- Павлоградское ПУВКХ: с 1 июля - 69,96 грн; с 1 августа - 75,75 грн
- "Днепр - Кировоград": с 1 июля - 55,02 грн; с 1 августа - 63,94 грн
- "Дрогобычводоканал": с 1 июля - 53,68 грн; с 1 августа - 62,17 грн
- "Тернопольводоканал": с 1 июля - 44,11 грн; с 1 августа - 51,08 грн
- "Черкассыводоканал": с 1 июля - 35,43 грн; с 1 августа - 38,98 грн
- "Черниговводоканал": с 1 июля - 39,01 грн; с 1 августа - 44,73 грн
- "Броварытепловодоэнергия": с 1 июля - 38,06 грн; с 1 августа - 43,35 грн
Для данных предприятий установлены наивысшие тарифы, поскольку они имеют невысокие объемы реализации услуг, высокую долю реагентов в тарифах, большую протяженность сетей, а также используют покупную воду и/или очищают сточные воды у других лицензиатов.
Где цену на воду не повысят
Суммы в платежках за воду на изменятся для жителей трех областей. В Николаевской, Херсонской и Харьковской областях сохранится прежний тариф.
Такое решение связано с тем, что на территории данных регионов продолжаются военные действия, а большинство населенных пунктов пострадало от российских оккупантов.
Когда суммы в платежках вырастут
Новые тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения будут действовать с 1 июля 2023.
Это означает, что суммы в платежках за потребленные кубометры в июле вырастут и отразятся в квитанциях за услуги ЖКХ, которые украинцы получат в августе.
С чем связано изменение тарифов
Пересмотр тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения планировался с конца прошлого года. 29 июня НКРЭКУ все же утвердила новые цены на воду, перед этим повысив тарифы на электроэнергию для бизнеса.
В Комиссии объяснили, что повышение цен обусловлено рядом факторов:
- увеличением затрат на электроэнергию;
- повышением оплаты труда работникам водоканалов;
- ростом объемов закупки реагентов;
- обязательствами лицензиатов по кредитам;
- учтена компенсация стоимости электроэнергии с начала 2023;
- уменьшением объемов реализации услуг из-за сокращения спроса во время войны;
- стремительным повышением цен на горючее;
Кроме того, на изменении тарифов отразились непредвиденные затраты на ремонтные работы после разрушений инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине вырастут тарифы на электроэнергию для бизнеса. Стоимость будет большей почти вдвое вечером.
Напомним, тариф на свет за населения изменился с 1 июня. Украинцы увидят новые суммы в платежках уже в июле. Стоимость одного кВт электроэнергии для бытовых потребителей теперь составит 2,64 грн.