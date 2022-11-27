Когда нет света, а ребенок болеет. Врач рассказала, что делать в критической ситуации
После массовых обстрелов энергетической инфрастуктуры Украины россиянами, множество людей столкнулись с серьезными проблемами, отключение света в их числе.
Что же делать, если в доме нет света, а у вас заболел ребенок рассказала врач-педиатр из Киева Елена Луцкая на Facebook.
Что делать, если у ребенка температура
При температуре у ребенка нужно принять парацетамол - 15 мг/кг разовая доза (таких доз можно 4 в сутки, интервал между ними 4-6 часов).
Ибупрофен 10 мг/кг разовая доза. Таких можно 3 раза в день. Интервал 6-8 часов. Не забывайте обильно поить ребенка, это очень важно!
Что делать при обструкции
При обструкции, когда не работает небулайзер, необходим
- вентолин (сальбутамол) можно через спейсер.
- компрессорный небулайзер на батарейках.
При стенозирующем ларингите, если нет возможности произвести ингаляцию через небулайзер будесонидом. Пить дексаметазон из ампулы.
Доза 0,6 мг/кг (разовая доза). Или свеча ректодельта.
Врач предупредила, что не надо путать мг (миллиграммы) и мл (милилитры).
Чтобы понять, сколько нужно миллилитров, когда доза в миллиграммах, нужно посмотреть на флаконе - будет написано сколько мг в каком количестве мл.
Пример - в 1 мл дексаметазона 4 мг.
Тогда ребенку 10 кг требуется: 0,6 x10=6 мг.
В 1 мл 4 мг. То есть 1 мг в 0,25мл. Нам нужно 6мг. 0,25х6=1,5 мл. То есть, чтобы дать 6 мг, нам нужно такого раствора 1,5 мл.
Ранее мы сообщали, чем нельзя понижать температуру детям.
Также педиатр называла главные ошибки при лечении кишечной инфекции.