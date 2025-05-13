Как Джамала победила на "Евровидении": это выступление до сих пор вызывает слезы

Национальный отбор

26 января 2016 года Джамала сообщила о том, что примет участие в Национальном отборе на конкурс "Евровидение", и, по результатам жеребьевки, 6 февраля выступила в первом полуфинале, исполнив авторскую песню "1944".

По результатам зрительского голосования и жюри, Джамала вышла в финал Национального отбора, в котором одержала победу.

О чем песня Джамалы "1944"

Джамала написала первые строчки песни еще в 2014 году, а полный англоязычный текст был создан специально для Нацотбора 2016 года.

Песня "1944" посвящена трагедии депортации крымских татар. Вдохновением стали личные воспоминания бабушки певицы, пережившей эти события. Композиция объединяет английский текст с крымскотатарским припевом, в котором звучат строчки из народной песни "Ey, Güzel Qırım". Это первая песня на "Евровидении", содержащая текст на крымскотатарском языке.

Песня вошла в одноименный миниальбом и получила награду Eurostory Awards за лучшую строчку в конкурсной песне, а также Marcel Bezençon Awards в номинации "Художественный приз".



Джамала в 2016 году (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Победа Джамалы

Джамала выступила во втором полуфинале, который состоялся 12 мая, и прошла в финал. А уже 14 мая украинская певица вышла на сцену под номером 21 и победила с результатом 534 балла.

До последнего букмекеры прочили победу представителю России Сергею Лазареву, а Джамала по их данным была на третьем месте.

Следует отметить, что после голосования европейских зрителей представитель России действительно оказался на первом месте. Тройка лидеров по результатам зрительского голосования выглядела так:

1 место - Россия (361 балл)

2 место - Украина (323 балла)

3 место - Польша (222 балла).

Но после оглашения финальных результатов, с учетом всех этапов голосования места распределились следующим образом:

1 место - Джамала (Украина) - 534 балла

2 место - Деми Ли (Австралия) - 511 баллов

3 место - Сергей Лазарев (Россия) - 491 балл.

В 2021 году Джамала вспоминала с гордостью о своей победе.

"Евровидение" стало крутым толчком для меня. Могла ли я подумать, что на своих страницах меня будет поддерживать автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, поздравлять с победой Джастин Тимберлейк, вспоминать во время своего концерта о моей "1944" Адель, что я лично услышу от Ширли Бэсси слова восхищения?! А утром после безумной ночи финала вы будете встречать меня в аэропорту. Конечно, я и не думала об этом. Я просто пела о том, что люблю, для тех, без кого не могу жить", - отметила певица.

Напомним, "Евровидение-2025" пройдет с 13 по 17 мая в Швеции, в городе Базель. Представитель Украины - группа Ziferblat выступит в первом полуфинале под номером 5, который состоится 13 мая. Второй полуфинал состоится 15 мая, а гранд-финал - 17-го.