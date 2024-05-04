Как долго можно хранить крашанки, чтобы не отравиться

В воскресенье, 5 мая, украинцы будут отмечать Пасху или Воскресение Иисуса Христа. Одним из центральных блюд этого праздника являются крашанки (писанки), украшенные традиционными пасхальными узорами. Однако не все знают, сколько можно хранить сваренные вкрутую яйца, чтобы не отравиться.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в течение какого времени безопасно хранить крашанки, чтобы не навредить здоровью, а также к каким лайфхакам можно прибегнуть, чтобы вареные яйца оставались свежими как можно дольше.

Хранение яиц при комнатной температуре

В целом оставлять сваренные яйца при комнатной температуре надолго не рекомендуют. Положить их в холодильник необходимо максимум через два часа после приготовления или сразу после полного охлаждения.

Если же холодильника рядом нет, а вареные яйца (или крашенки) разъесть быстро не удалось, при комнатной температуре хранить их можно не дольше, чем в течение 12 часов. Если это время превышено - лучше не рисковать здоровьем.

Следует учитывать и состояние вареных яиц - если скорлупа повреждена (треснута), это увеличивает риск загрязнения продукта различными микроорганизмами. Следовательно, срок хранения также уменьшается.

Хранение яиц в холодильнике

Исходя из советов профессионалов, для хранения яиц подходит температура от 0 до 20 градусов по Цельсию. Однако при температуре ниже 4 градусов "умирает" пресловутая сальмонелла, поэтому любые яйца лучше хранить в холодильнике при температуре 2-4 градуса по Цельсию.

Срок хранения в холодильнике яиц в фабричной упаковке зависит от их вида:

диетические - до 7 дней

столовые - до 25 дней

Некоторые утверждают также, что у коричневых яиц скорлупа крепче, поэтому они могут храниться дольше яиц с белой скорлупой.

Срок хранения вареных яиц в холодильнике зависит от их состояния:

сваренное всмятку - до 2 дней

сваренное вкрутую, но треснутое - до 3 дней

сваренное вкрутую и очищенное - до 3 дней

сваренное вкрутую и целое - до 10-14 дней

Если говорить именно о крашанках - окрашенных пасхальных яйцах - то срок их хранения определяется также и спецификой красителя:

яйца, окрашенные химическими красителями, могут храниться в холодильнике до 2-3 суток

яйца, окрашенные натуральными красителями, могут храниться в холодильнике до 15 суток

Как увеличить срок хранения яиц - лайфхаки

Для того чтобы увеличить срок хранения вареных яиц, кулинары предлагают прибегать к разным лайфхакам и бытовым ухищрениям.

Постепенное охлаждение. После вынимания яиц из кастрюли дайте им остыть постепенно (емкость с ними можно залить холодной водой или наполнить льдом) и только после этого кладите в холодильник.

Целая скорлупа. Яйца с неповрежденной скорлупой хранятся дольше всего, поэтому до варки их следует выложить из холодильника и положить в теплую воду (чтобы выровнять перепад температуры).

Затем нужно набрать кастрюлю воды комнатной температуры, добавить в нее соль (около 1 ст. ложки на литр воды), положить яйца и постепенно довести до кипения. После убавления огня варить яйца можно без крышки в течение 7-10 минут.

Физическая "обработка". Чтобы яйца подольше сохраняли свежесть, их можно смазать растительным маслом, свиным жиром, вазелином, парафином или остывшим сахарным сиропом.

Это буквально "закроет" поры скорлупы и позволит яйцам дольше оставаться свежими.

Герметичная "упаковка". Сваренные и почищенные яйца необходимо разместить в герметичной емкости (во избежание воздействия вредных микроорганизмов), положив на дно влажное бумажное полотенце (во избежание высыхания продукта).

Так же советуют хранить вареные яйца в скорлупе - в герметичной емкости, но без влажного полотенца.

"Индивидуальное" хранение. Некоторые советуют также хранить яйца так, чтобы они не касались друг друга и поменьше контактировали с внешней средой. Для этого их можно завернуть в салфетку или пищевой пергамент.

Располагать их в герметичной емкости некоторые хозяйки советуют также заостренным концом вниз (чтобы желток оставался в центре).

В холодильнике вареные яйца следует ставить "поглубже" (не в регулярно открывающуюся дверцу) и подальше от мяса, рыбы или копченых продуктов (которые могут передать свой запах яичной скорлупе).