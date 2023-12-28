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В Украине резко подорожает выдача водительских прав, сдача экзаменов и регистрация авто

Украина, Четверг 28 декабря 2023 14:41
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В Украине резко подорожает выдача водительских прав, сдача экзаменов и регистрация авто Фото: Стоимость водительских прав в Украине вырастет с 1 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в размер платы за предоставление услуг Министерства внутренних дел. Постановление вступает в силу 1 января 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 декабря 2023 года №1386.

В частности, увеличивается стоимость услуг Территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД:

  • Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами - с 26 гривен до 230 гривен,
  • Принятие теоретического экзамена - с 13 гривен до 250 гривен,
  • Принятие практического экзамена - с 13 гривен до 420 гривен,
  • Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок - с 200 гривен до 350 гривен.

Цифровизация услуг

Напомним, в конце декабря в приложении "Действие" появилась новая услуга для водителей – перерегистрация авто онлайн. Раньше для этого нужно было ходить в сервисные центры МВД

На первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей; мотоциклов; мопедов.

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