Как долго можно ходить без зубной коронки и можно ли есть- ответ стоматологов

Очень часто у стоматолога пациенты устанавливают коронки вместо собственного зуба. Сколько можно ходить без нее?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на SantePlusmag.

Что делать, если коронка разболталась?

Если зубная коронка расшатывается, ее можно восстановить и временно повернуть на место с помощью зубной пасты или специальной клейкой пасты. Без коронки зуб уязвим, подвергается воздействию остатков пищи и бактерий, что требует тщательной очистки пораженного участка во избежание осложнений.

Как долго зуб может стоять без коронки?

Хотя технически зуб может оставаться без коронки в течение нескольких недель, не рекомендуется оставлять его открытым в течение длительного времени. Длительное воздействие может повысить чувствительность зубов к экстремальным температурам и риск дальнейшего повреждения. Поэтому очень важно быстро проконсультироваться со своим стоматологом, чтобы найти долговременное решение.

Есть ли альтернатива коронкам?

Для ищущих другие варианты, кроме коронок, зубные виниры являются жизнеспособной альтернативой, хотя они преимущественно расчитаны для передних зубов. Виниры, часто изготовленные из фарфора, представляют собой тонкие покрытия, крепящиеся к передней части зубов, улучшая эстетичность, обеспечивая при этом определенную защиту. Важно отметить, что виниры лучше всего подходят для зубов, не испытывающих большой жевательной нагрузки, в отличие от моляров.

Когда потеря зубной коронки требует неотложной помощи?

Хотя утрата зубной коронки обычно не считается чрезвычайной ситуацией, некоторые обстоятельства требуют немедленного внимания. Если коронка внезапно выпадет, обнажив находящийся под ней зуб, это может вызвать значительную боль или дополнительные повреждения, требующие неотложной помощи.

Можно ли есть без зубной коронки?

Если вы оказались без зубной коронки, есть все равно можно, но некоторые меры предосторожности необходимы. Желательно жевать другой стороной рта во избежание давления на обнаженный зуб.

Будьте осторожны с типом пищи, которую вы едите. Избегайте липкой пищи, которая может прилипнуть к зубу и усложнить чистку, увеличивая риск кариеса. Также целесообразно избегать жесткой пищи, которая может еще больше повредить уязвимый зуб.

Помните эти советы, чтобы сохранить комфорт и защитить свой зуб, пока нельзя будет заменить или отремонтировать коронку.