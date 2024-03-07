Психолог сказал, какие слова женщины влияют на самооценку мужчины (видео)

Наши слова – это мощный инструмент для того, чтобы вести коммуникацию с людьми в том направлении, в котором вам и нужно. А в отношениях между мужчиной и женщиной следует тщательно думать, что вы говорите.

Какие женские слова повышают самооценку мужчин

Не каждая женщина может сказать, что ее партнер или мужчина уверен в себе и готов для нее достать звезду с неба, но на поведение и поступки мужчин влияет отношение его женщины к нему и ко всему, что он делает или не делает.

"Если вы хотите, чтобы ваш мужчина рядом с вами раскрывался, чувствовал себя героем, чувствовал себя лидером, чувствовал себя мужественным, то вы должны понимать, что вы в костер его самооценки, можете подбрасывать правильные дрова", - говорит психолог.

Дмитрий рассказал, что все начинается с банальной благодарности, когда вы говорите такие фразы как: "Я тебе очень спасибо за…", "Ты у меня такой молодец, ты зарабатываешь деньги, ты о нас заботишься", "Ты такой молодец, помог мне по дому все сделать" и т.д.

По словам психолога, совсем не важно, насколько мелкая вещь, которую сделал для вас мужчина.

Какие женские слова повышают самооценку мужчин (фото: Freepik)

"Возможно, вы просто попросили его принести стакан воды из одной комнаты в другую и вы не считаете, что это супер-подвиг и вы правы, но вы должны понимать, что в каждом человеке вы можете найти вещи, за которые этого человека можно пренебрегать, и также можно найти вещи, за которые вы будете благодарить, преподносить ее за это и раскрывать некий потенциал", - объясняет Дмитрий.

Выходит, что те вещи, на которых мы держим фокус внимания - решают, каким будет брак. А благодарность делает мужчин более уверенными в себе и они хотят делать для вас еще больше и масштабнее, потому что получают за это благодарность и видят ваши эмоции и благодарность.