Как помочь курам лучше нестись: способы, которые действительно работают

Проведите в курятник освещение

Куры чувствуют уменьшение светового дня, поэтому начинают хуже нестись осенью и зимой. Но лампочка в курятнике или беспроводной светильник на батарейках вам помогут. Подсвечивайте птиц утром, и конечно же досвечивайте вечером, будто за окном весна или лето.

Добавьте витамины

С наступлением морозов и нехваткой зелени у птиц возникает дефицит витаминов в организме. Добавьте в корм ракушечник, свежие овощи, зерна пшеницы. Также куры очень любят крапиву, сорняки и листья свеклы. Можно прорастить зерно на подоконнике и подкармливать птиц.

Из сырых овощей можно морковь, капусту, немного лука и осторожно – свеклу. Картошку можно только отварную.

Поставьте в курятник таз с песком

Куры могут отказываться нести яйца из-за того, что у них завелись паразиты в перьях. Птицы чистят свои перья песком, поэтому в курятник рекомендуется поставить большой таз с песком. В нем несушки будут купаться и спать.

Ускорите линьку кур

Раз в год куры линяют – обычно это происходит в конце осени. В этот период они перестают нести яйца, поскольку тратят всю энергию на линьку. Ускорьте процесс обновления перьев, добавляя белок в корм (мясо-костную муку, сухое молоко и т. д.), подкармливайте семенами и кукурузой. Также ветеринар может посоветовать препараты для ускорения линьки птиц.

Давайте курам больше влажной пищи

На сухом зерне и комбикормах куры несутся хуже. Чтобы получить больше яиц, кормите несушек сезонными овощами и влажной пищей: тыквой, кабачками, кукурузой. Зимой для кур варят картофель с зерном, а затем толкут с зерновыми отрубями.