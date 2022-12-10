Эти повседневные привычки портят зубы детей: за чем должны следить родители
Молочные зубы очень важны для ребенка, ведь они не только обеспечивают пережевывание пищи, но и поддерживают правильный рост челюстей, участвуют в формировании дикции. Однако важно следить за малышами, ведь некоторые плохие привычки приведут к проблемам с зубами.
Об этом рассказала стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram.
Плохие привычки детей
По словам врача, как только появляется молочный зуб у ребенка, то родители сразу должны ухаживать за ним и наблюдать за детским поведением. Все для того, чтобы избежать проблем с зубами и прикусом.
В частности, родителям следует обратить на такие вредные привычки:
- длительное сосание пустышки (дольше 1,5-2 г);
- сосание большого пальца (дольше 3-4 г);
- употребление молока, компотов, чаев и кефиров ночью;
- кусание губы;
- прокладывание языка между зубами;
- использование зубов как инструментов (открывать контейнеры);
- грызть ногти;
- кусание льда, карандашей и ручки;
- спать с открытым ртом;
- не регулярное посещение стоматолога;
- чрезмерное потребление сладкого в течения дня, особенно липкие конфеты и леденцы на палочке;
- бруксизм (скрежет зубами);
- слишком жесткая чистка детских зубов;
- отсутствие гигиены;
- употребление зубной пасты.
Что следует сделать
Если вы замечаете в поведении ребенка какие-либо плохие признаки, то следует обратиться к специалистам, чтобы найти причину и получить лечение.
Важно помнить, что от всех вредных привычек можно избавиться. Лучше проводить профилактику, чем дорого и долго лечить губы.
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