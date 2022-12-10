Эти повседневные привычки портят зубы детей: за чем должны следить родители

Молочные зубы очень важны для ребенка, ведь они не только обеспечивают пережевывание пищи, но и поддерживают правильный рост челюстей, участвуют в формировании дикции. Однако важно следить за малышами, ведь некоторые плохие привычки приведут к проблемам с зубами.

Об этом рассказала стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram .

Плохие привычки детей

По словам врача, как только появляется молочный зуб у ребенка, то родители сразу должны ухаживать за ним и наблюдать за детским поведением. Все для того, чтобы избежать проблем с зубами и прикусом.

В частности, родителям следует обратить на такие вредные привычки:

длительное сосание пустышки (дольше 1,5-2 г);

сосание большого пальца (дольше 3-4 г);

употребление молока, компотов, чаев и кефиров ночью;

кусание губы;

прокладывание языка между зубами;

использование зубов как инструментов (открывать контейнеры);

грызть ногти;

кусание льда, карандашей и ручки;

спать с открытым ртом;

не регулярное посещение стоматолога;

чрезмерное потребление сладкого в течения дня, особенно липкие конфеты и леденцы на палочке;

бруксизм (скрежет зубами);

слишком жесткая чистка детских зубов;

отсутствие гигиены;

употребление зубной пасты.

Что следует сделать

Если вы замечаете в поведении ребенка какие-либо плохие признаки, то следует обратиться к специалистам, чтобы найти причину и получить лечение.

Важно помнить, что от всех вредных привычек можно избавиться. Лучше проводить профилактику, чем дорого и долго лечить губы.