Как избавиться от сорняков на огороде и клумбе средствами, которые есть дома
Кто не мечтает иметь зеленый, красочный и цветущий огород? Это требует большого терпения и ухода. И когда огород или клумба зарастает сорняком, задача усложняется.
О том, как легко избавиться от сорняков средствами, которые дома - читайте в материале Styler.
Соль
Соль нужно просто насипать на участок, где есть сорняк. Позже вы заметите, как эти растения засохнут.
Такое средство не рекомендуется использовать на грядках. После дождя она останется в почве и способна нанести вред не только сорнякам, но и другим растениям на участке. Соль отлично подойдет для уничтожения сорняков у забора или на садовых дорожках.
Гербицидное мыло
Чтобы сделать такой раствор, нужно взять 150 г соли, 1 л уксуса и большой шприц жидкого мыла. Эти компоненты нужно размешать и опрыскать сорняки на участке.
Мыло в составе обеспечивает лучшее прилипание раствора к листьям, что повышает эффективность борьбы с нежелательной растительностью на дачном участке.
Смесь уксуса, соли и средства для мытья посуды
Уксус является ключевым ингредиентом в создании природного средства для уничтожения сорняков. В сочетании с другими продуктами, такими как соль и моющее средство, он легче уничтожает сорняки. Вот дозировка, которую следует соблюдать:
- 1 стакан соли
- 1 ст. л. средства для мытья посуды
- 4,5 л уксуса
Сначала наденьте перчатки, смешайте ингредиенты в пульверизаторе. Затем распылите раствор непосредственно на сорняки, желательно утром, нацеливаясь на стебли и листья с близкого расстояния.
Эфирные масла
Возьмите 500 мл уксуса и добавьте по 1 ст. л. эфирных масел гвоздики и апельсина. Налейте смесь в пульветизатор и брызгайте на сорняк.
Когда нужно пропалывать огород?
Огород пропалывать рекомендовано по окончании дождя, поскольку почва все еще мягкая и влажная, вам будет легче вырвать корни.
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