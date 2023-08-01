Как избавиться от сорняков на огороде и клумбе средствами, которые есть дома

Кто не мечтает иметь зеленый, красочный и цветущий огород? Это требует большого терпения и ухода. И когда огород или клумба зарастает сорняком, задача усложняется.

О том, как легко избавиться от сорняков средствами, которые дома - читайте в материале Styler.

Соль

Соль нужно просто насипать на участок, где есть сорняк. Позже вы заметите, как эти растения засохнут.

Такое средство не рекомендуется использовать на грядках. После дождя она останется в почве и способна нанести вред не только сорнякам, но и другим растениям на участке. Соль отлично подойдет для уничтожения сорняков у забора или на садовых дорожках.

Гербицидное мыло

Чтобы сделать такой раствор, нужно взять 150 г соли, 1 л уксуса и большой шприц жидкого мыла. Эти компоненты нужно размешать и опрыскать сорняки на участке.

Мыло в составе обеспечивает лучшее прилипание раствора к листьям, что повышает эффективность борьбы с нежелательной растительностью на дачном участке.

Смесь уксуса, соли и средства для мытья посуды

Уксус является ключевым ингредиентом в создании природного средства для уничтожения сорняков. В сочетании с другими продуктами, такими как соль и моющее средство, он легче уничтожает сорняки. Вот дозировка, которую следует соблюдать:

1 стакан соли

1 ст. л. средства для мытья посуды

4,5 л уксуса

Сначала наденьте перчатки, смешайте ингредиенты в пульверизаторе. Затем распылите раствор непосредственно на сорняки, желательно утром, нацеливаясь на стебли и листья с близкого расстояния.

Эфирные масла

Возьмите 500 мл уксуса и добавьте по 1 ст. л. эфирных масел гвоздики и апельсина. Налейте смесь в пульветизатор и брызгайте на сорняк.

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