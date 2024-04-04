Ветеринар рассказала, сколько лет живут собаки

Каждый мечтает, чтобы домашний любимец был с нами до конца жизни. К сожалению, собаки не являются долгожителями. Поэтому следует знать, что влияет на продолжительность жизни животных.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD .

Средняя продолжительность жизни собак

Ветеринар Джейми Лавджой рассказала, что средняя продолжительность жизни составляет 10-13 лет.

В общем, меньшие породы собак живут дольше, чем крупные. Причина этого не установлена.

Генетика также играет огромную роль в продолжительности жизни собак. Породистые собаки более подвержены определенным наследственным заболеваниям.

Собаки смешанных пород имеют меньший риск этих заболеваний, что, вероятно, способствует увеличению их продолжительности жизни.

Точный возраст собак

Собаки мелких пород, как правило, имеют самую длительную продолжительность жизни в среднем 10-15 лет. Но по мере того, как эти собаки-долгожители стареют, они более подвержены заболеваниям печени, почек и надпочечников.

Также маленькие собаки очень подвержены заболеваниям зубов.

Вот некоторые популярные породы собак и их средняя продолжительность жизни:

чихуахуа - 14-16 лет

померанский шпиц - 12-16 лет

йоркширский терьер - 11-15 лет

парсон-рассел-терьер - 13-15 лет

французский бульдог - 10-12 лет

кокер-спаниель - 10-14 лет

бульдог - 8-10 лет

ротвейлер - 9-10 лет

бельгийский малинуа - 14-16 лет

бернский зенненхунд - 7-10 лет

сенбернар - 8-10 лет

Средняя продолжительность жизни собаки (скриншот)

Добавим, что собаки больших пород живут чуть меньше, чем собаки средних - 9-12 лет.

Когда собаки вырастают, у них большая вероятность заболеть артритом, который трудно вылечить.

А собаки гигантских пород имеют кратчайшую среднюю продолжительность жизни - 8-10 лет.

Пушистый с правильной питательной диетой и физическими упражнениями может жить дольше, чем пес, которого кормят чем нибудь и не занимаются его активностью.

Кроме того, водите своего четырехлапого друга на ежегодные осмотры к ветеринару и сделайте ему ревакцинацию. Это улучшит здоровье собаки, соответственно она будет рядом с вами гораздо дольше.