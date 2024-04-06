Как ухаживать за стареющими собаками: советы эксперта

Чтобы помочь продлить продолжительность жизни животного и обеспечить ему комфорт, следует удовлетворять специфические потребности таких собак - правильно кормить, своевременно лечить и ухаживать.

Недавно умер старейший пес в мире, по имени Бобби: собака породы Рафейру ду Алентежу из южной Португалии прожила 31 год и 165 дней. К сожалению, не все любимцы могут похвастаться таким возрастом – в зависимости от размеров они живут в среднем от 10 до 13 лет.

Для улучшения заботы о стареющих любимцах РБК-Украина (проект Styler) пообщалась с Александром Айшпуром, кандидатом ветеринарных наук, экспертом по научным коммуникациям Royal Canin, предоставившим ряд полезных советов.

Первые признаки старения собаки

Владельцы собак могут помочь замедлить процесс старения. Для этого следует проводить регулярную диагностику – чтобы вовремя выявлять и лечить характерные заболевания для стареющих животных. Особого внимания нуждаются те собаки, которые прожили три четверти ожидаемой продолжительности жизни, - именно тогда любимец считается уже не зрелым, а стареющим.

Однако в определении возрастного статуса собаки есть свои нюансы, например, продолжительность жизни собак малых размеров больше, поэтому они стареют медленнее. В то же время собаки больших размеров взрослеют медленнее маленьких, а стареют наоборот - быстрее. Именно поэтому следует обращать внимание на определенные признаки, указывающие на старение животного:

1. Повышенный риск набора избыточного веса. С возрастом собаки теряют мышечную массу и меньше двигаются. В результате животные тратят недостаточно энергии и быстрее набирают вес.

Необходимо следить за здоровьем животного, предотвращать травмы и предупреждать болевые симптомы, которые мешают ему двигаться. Это в свою очередь позволит предупредить ожирение.

2. Заболевание полости рта. Проблемы с деснами и зубами приводят к болезненным ощущениям во время разгрызания корма, неприятного запаха изо рта и быстрого размножения бактерий.

Последнее особенно опасно, поскольку может вызвать поражение внутренних органов и перегружать иммунитет. Поэтому следует ухаживать за гигиеной полости рта и подбирать корм, замедляющий образование налета.

3. Замедленное пищеварение. Из-за снижения мышечного тонуса кишечника и секреции пищеварительных ферментов пищеварение старых собак усложняется. Это приводит к частым расстройствам – запоров или диарей.

Для любимцев с такими проблемами следует подобрать легкопереваримый корм, который уменьшит нагрузку на пищеварительную систему.

4. Ухудшение работы органов чувств и иммунитета. Поскольку с возрастом иммунитет животных слабеет, они становятся более восприимчивыми к инфекциям и болезням. Кроме того, у стареющих собак ухудшается слух, зрение и обоняние, что влияет на аппетит.

Поэтому владельцы должны внимательно следить за состоянием любимца: если животное меньше двигается, стало менее внимательным и слишком тихим, необходимо обратиться к ветеринарному врачу.

Виды старения

Гериатрическая ветеринария, раздел науки о профилактике и лечении стареющих болезней собак выделяет несколько видов старения животных. Здоровое старение – возрастные изменения, которые не влияют негативно на качество жизни и проходят при отсутствии выраженных заболеваний.

Они могут включать поседение на морде, легкое сжижение шерсти, ядерный склероз (изменение плотности ядра хрусталика глаза) и даже незначительное снижение активности.

Во время патологического старения качество жизни собаки существенно ухудшается. Ведь такой вид старения часто сопровождается когнитивными дисфункциями. В результате у собаки ухудшается сон, меняется поведение, возникают проблемы в социальном взаимодействии.

Однако когда здоровое старение переходит в патологическое, собака может проходить через так называемый "синдром слабости". В этот короткий период животное особенно уязвимо перед внешними раздражителями и стрессом.

"Синдром слабости связан с сопутствующими заболеваниями и повышенными летальными рисками, однако не зависит от хронологического старения. Он также обратим, поскольку является переходным состоянием между нормальным старением и патологическим. То есть действия владельца могут значительно повлиять на течение болезни и помочь организму собаки преодолеть синдром или уменьшить его проявления, что позволит укрепить здоровье и иммунную систему", - отметил Александр Айшпур.

Для диагностики синдрома слабости у собаки ветеринарный врач оценивает состояние животного по набору факторов:

оценка походки

скорость движений

низкий уровень физической активности

нехватка энергии, постоянное чувство истощения

потеря веса

При наличии одного-двух из пяти факторов собака считается в зоне риска заболевания синдромом слабости. При трех и большем количестве факторов у животного диагностируется заболевание.

Синдром слабости можно преодолеть при создании комплексных условий для выздоровления питомца. Ветеринарный врач поможет подобрать диету, которая будет отвечать потребностям собаки.

Окружающая среда и уровень качества жизни также важны для собак с синдромом слабости. Хозяин должен регулярно выгуливать любимца, а также заниматься с собакой упражнениями для поддержания мышечной массы.

Кроме того, следует поддерживать положительное эмоциональное состояние животного - играть с ним, ласкать, стимулировать его контакты с другими собаками и, по возможности, дрессировать.

Самые распространенные заболевания стареющих собак и ветеринарный уход

Чаще всего стареющие животные имеют проблемы со зрением, в частности в случае развития катаракты. Особенно этим заболеванием страдают собаки с лишним весом и сахарным диабетом.

Кроме того, у стареющих животных часто наблюдается нарушение когнитивных функций из-за недостаточности обеспечения мозга кровью и кислородом.

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Другая распространенная болезнь связана с гормонами - гипотиреозом, который поражает щитовидную железу и вызывает вялость, апатию, увеличение массы тела, себорею и алопецию. Также стареющие животные страдают остеоартритом - заболевание суставов, которое приводит к потере подвижности.

Внимание и уход

Стареющие животные нуждаются в регулярных профилактических осмотрах у ветеринарного врача (хотя бы раз в год). Это позволяет своевременно определить заболевание и начать его лечение. Однако хозяева могут отсрочить появление болезней и усилить иммунитет любимца с помощью:

Полнорационного и сбалансированного питания

Диеты, которые помогут поддерживать оптимальный вес собаки

Гигиены – мытье и расчесывание шерсти, чистки зубов

регулярных обработок от паразитов

Физические нагрузки и ежедневное выгуливание

Лечение и уход при хронических заболеваниях

Хроническая или неизлечимая болезнь может вызвать постоянную боль и дискомфорт для любимца. В таком случае ветеринарный врач может оценить состояние здоровья собаки по шкале качества жизни, состоящей из 7 факторов.

В частности, среди них - подвижность, гигиена, чувство голода, эмоциональное состояние и т.д. После оценки ветеринарный врач сможет подобрать оптимальный уход для любимца, который улучшит качество его жизни и самочувствия.

Кормление стареющих собак

Не только собаки с синдромом слабости нуждаются в специальном кормлении. Стареющие животные независимо от породы нуждаются в корме, который богат нутриентами и отвечает их потребностям. Более того, пищевые потребности стареющих любимцев отличаются от потребностей щенков и даже взрослых собак.

Естественно, при выборе рациона для любимца нужно учесть его особенности. К примеру, собаки с лишним весом нуждаются в низкокалорийном корме. Однако в любом случае рацион стареющих животных должен включать:

витамины С и Е – антиоксиданты, защищающие от свободных радикалов

высококачественные протеины – для поддержания здорового пищеварения

высшее содержание полиненасыщенных жирных кислот – также для улучшения здоровья шерсти

высшее содержание клетчатки – для предупреждения запоров

Отдельное внимание следует уделить наличию в рационе глюкозамина, хондроитин сульфата, ЭПК и ДГК. Эти вещества помогают поддерживать здоровье суставов и больше двигаться.

Физическая нагрузка

Так же, как с кормлением, программа физической активности должна подбираться индивидуально. К примеру, для собак с проблемными суставами бег может быть противопоказан. Однако для животных без таких проблем бег на короткие дистанции является частью здоровой активности.

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Стареющим собакам необходимо минимум 30 минут ежедневных упражнений. Однако следует отдавать предпочтение тренировкам с низкой нагрузкой: прогулки, а не пробежки, быстрые 10-минутные игры. Также таким животным пойдут на пользу небольшие заплывы, плавание не перегружает суставы и поддерживает мышцы в тонусе.

Стареющие собаки нуждаются в особом уходе и внимании. Владелец должен следить за появлением первых признаков старения любимца, и после этого чаще планировать профилактические визиты к ветеринарному врачу. Это позволит предотвращать развитие опасных заболеваний, улучшит благополучие любимца.